Başkan Erdoğan’dan duygulandıran şiir

2019 Necip Fazıl Ödülleri gecesine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gecede ödül alan şair İbrahim Tenekeci’nin şiirini okudu. İşte o anlar...
Başkan Erdoğan’dan duygulandıran şiir22.12.2019 00:09
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