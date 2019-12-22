Haberler Video Başkan Erdoğan’dan duygulandıran şiir

Başkan Erdoğan’dan duygulandıran şiir

22.12.2019 00:09

2019 Necip Fazıl Ödülleri gecesine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gecede ödül alan şair İbrahim Tenekeci’nin şiirini okudu. İşte o anlar...


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