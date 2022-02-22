Başkan Erdoğan'dan "Donetsk ve Luhansk" açıklaması: Rusya’nın kararı kabul edilemez

Başkan Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden Senegal'e giderken uçakta gazetecilerle sohbet etti. Erdoğan, "Biz Rusya’nın bu kararını kabul edilemez olarak değerlendiriyoruz. Taraflara sağduyu ve uluslararası hukuka riayet çağrımızı yineliyoruz." dedi. Erdoğan, "Karadeniz ülkesi olmamız nedeniyle birçok tedbir paketinin oluşturulması şart. Biz de bu tedbirlerimizi zaten alıyoruz, aldık." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, Zelensky'nin BMGK-Türkiye-Almanya ortak zirve önerisine değinerek "Gerek BM Güvenlik Konseyi üyeleri gerekse diğer ülkeler kabul ederse bu buluşmada yerimizi alırız." açıklamasında bulundu.