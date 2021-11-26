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Başkan Erdoğan'dan Deprem Konutları Teslim Töreni'nde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan Deprem Konutları Teslim Töreni'nde önemli açıklamalar
26.11.2021 15:02
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Son dakika haberi... Geçtiğimiz yıl İzmir'de yaşanan depremin ardından yaralar sarıldı. Vatandaşının yanında olan devlet, depremzedeler için inşa edilen konutları tamamladı. Konutlar Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle hak sahiplerine teslim edildi. Başkan Erdoğan'dan törende önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin en etkin, en hızlı afet müdahale planına sahip olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Bir yıl içinde teslim etmeye başlama sözü verdik. Bugün sözümüzü tutuyor, ilk etap konut ve dükkanları depremzedelere teslim ediyoruz." dedi. Depremin ardından gittiği İzmir'de vatandaşı tersleyen CHP'li Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Erdoğan, "Depremin ardından buraya geldiklerinde kendilerinden yardım isteyen vatandaşları devlet yapsın diye tersleyenlerden İzmir'e hayır gelmez." ifadelerini kullandı

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