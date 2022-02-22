Başkan Erdoğan'dan Dakar Büyükelçiliği kançılarya binasının açılışında önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği kançılarya binasının açılış törenine iştirak ediyor. Başkan Erdoğan açılışta önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Emekleriyle, alın terleriyle, bu güzel binanın inşasını rekor sürede gerçekleştiren tüm kardeşlerime de özellikle teşekkür ediyorum." dedi. Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'ın Senegal Stadı'nın açılışı için ülkede bulunan devlet başkanları onuruna vereceği öğle yemeği ile stadın açılış törenine katılacak.