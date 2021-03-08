Başkan Erdoğan'dan Cumhuriyet yazarı Mine Söğüt'ün "Baba evini derhal terk edin kızlar" şeklindeki çağrısına tepki

AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde konuşan Başkan Erdoğan, kadına şiddete karşı kararlı adımların atılacağını vurguladı. Öte yandan Başkan Erdoğan, "Kadına şiddetle mücadele" bahanesiyle toplumun temeli olan aile yapısını yıkmak isteyen zihniyete de tepki gösterdi. Erdoğan, Cumhuriyet yazarı Mine Söğüt'ün "Baba evini derhal terk edin kızlar" şeklindeki çağrısına "Kız çocuklarını bir an önce baba evlerini, ailelerini terk etmeye çağıranlar olduğunu biliyoruz. Sokaklara dökülün diyorlar, bu ne anlayıştır. Böyle ahlaksızlık olur mu? Bu bir ruh hastalığının işaretidir. Türkiye kadına şiddet sorununu çözer, ülkemiz için asıl tehdit bu hastalıklı zihniyettir." şeklinde yanıt verdi.

Samsun'da kadına yönelik şiddeti işaret ederek, "Meclis'te yeni bir komisyon oluşturuyoruz. Bugün grup başkanımızla konuştum, yeniden böyle bir komisyonu oluşturacağız. Biz bunları ne ana muhalefete ne diğerlerine bırakamayız" diyerek kadına şiddete karşı kararlı adımların devam edeceğini vurgulayan Başkan Erdoğan, bu konuyu suistimal ederek toplumun temeli olan aile yapısına dinamit koymak isteyenlere de tepki gösterdi.







"EVİ TERK EDİP SOKAKLARA DÖKÜLÜN" ÇAĞRISINA SERT TEPKİ

Başkan Erdoğan, Cumhuriyet yazarı Mine Söğüt'ün "Baba evini derhal terk edin kızlar" şeklindeki ifadelere de tepki gösterdi.





Erdoğan, Mine Söğüt'ün tepki çeken çağrısını şu sözlerle değerlendirdi:



"Sevginin ve merhametin olmadığı yerde bencilliğe, hoyratça davranmaya meyilli nesiller yetişir. Biz sağlıklı fertlerden oluşan, kul olarak görevlerinin bilincinde kişilikli, doğrunun ve yanlışın farkında nesiller yetiştirmek istiyoruz. Devlet bu konuda üzerine düşenleri mutlaka yerine getirecektir. Asıl görev bizlere, kadınlara düşüyor. Kadın en başta annedir, çocuğun ilk vatandır.





Kız çocuklarını bir an önce baba evlerini, ailelerini terk etmeye çağıranlar olduğunu biliyoruz. Sokaklara dökülün diyorlar, bu ne anlayıştır. Böyle ahlaksızlık olur mu? Bu bir ruh hastalığının işaretidir. Türkiye kadına şiddet sorununu çözer, ülkemiz için asıl tehdit bu hastalıklı zihniyettir.





Bir süredir, sık sık yeni dönemde önceliklerimizin başına eğitimin, kültürü, aileyi koyacağımızın sebebi budur. Ülkemizin temel altyapı sorunlarını çözmeyi başardık. Artık maziden atiye uzanan medeniyet köprümüzde her alanda dünyanın en iyi olması yolunda ilerleme vakti gelmiştir. Kayba tahammülümüz yok."