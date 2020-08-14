Başkan Erdoğan'dan Cuma namazı çıkışı önemli açıklamalar

14.08.2020 14:03

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Cuma namazı çıkışında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki hamlelerine tepki gösteren Erdoğan, "Eğer bu devam edecek olursa bunun cevabını misliyle alacaklardır. Bunları karşılıksız bırakmamız mümkün değildir." dedi. İrail ve BAE anlaşmasına da dikkat çeken Erdoğan, bakanlığa talimat verdiğini söyleyerek büyükelçiliğin geri çekileceğini açıkladı.

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Cuma namazı çıkışında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Eğer bu devam edecek olursa bunun cevabını misliyle alacaklardır.

Bunları karşılıksız bırakmamız mümkün değildir.

Akdeniz'de özellikle mesafe itibariyle en geniş mesafeye sahip olan ülke biziz. Diğerlerinin burada mesafeleri dahi yoktur.

Şu anda ayın 23'üne kadar burada Oruç Reis çalışmalarını sürdürecektir.

Sayın Şansöyle Merkel ile bunları dün konuştuk. Kendisinin bizden ricası, bu işi yumuşatıp daha korumacı bir anlayış içinde süreci geliştirelim dediler. Mutabık kaldık. Aynı şeyi sayın Michael ile de görüştük.

Sayın Şansölye de Miçotakis ile de görüşme yaptı. Dilerim Miçotakis de bize söylediği noktaya getirmiş olur.

Soydaşlarımızın kabristanlarını ateşle taradılar. Bunlar hiç olumlu sinyaller değil. Biz soydaşlarımızın dirisini de ölüsünü de yalnız bırakmayız. Gereken neyse vakti saati geldiğinde yaparız.

Bu konuda ben Mısır'ı anlamakta zorlanıyorum. Mısır bir taraftan istihbarat örgüt vasıtasıyla benim istihbarat örgütüme farklı şeyler söylüyor. Burada yanlış anlamalar var diyor. İstihbarat örgütümüz onların istihbarat örgütüyle görüşmeleri sürdürüyor.

Bu süreç içinde Suudi Arabistan'dan da yanlış adımlar atılıyor. Dışişleri Bakanıma da bugün dedim. Süratle muhataplarınla konuş gerekli adımlar atılsın.

Bir konu daha var: İsrail. Filistin'e yönelik atılan adım yenilir yutulur bir adım değil.

Dışişleri bakanıma talimatı verdik. Abu Dabi yönetimiyle diplomatik ilişkileri askıya almak bizim de büyükelçiyi geri çekmek gibi bir adım olabilir. Çünkü biz Filistin halkının yanındayız. Filistin'i yedirmedik yedirmeyeceğiz.

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