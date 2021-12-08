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Başkan Erdoğan’dan çiftçilere müjde!

Başkan Erdoğan’dan çiftçilere müjde!
08.12.2021 19:39

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ''Bir müjde de çiftçilerimize vermek istiyorum: Buğday, arpa, çavdar, nohut ve mercimek üreticilerimiz verim kaybına uğradı. Üreticilerimize toplamda 2,6 milyar lira kuraklık desteği ödemesini Aralık ayının ikinci haftasında çiftçilerimizin hesaplarına yatırıyoruz. Her şikayeti dinliyor, her sıkıntıyı takip ediyoruz. Buradan tüm bakanlıklarımıza, belediyelerimize talimat veriyorum, girdi maliyetlerindeki ve kurdaki yükselişle izah edilemeyecek fiyat artışı yapan ve stokçuluğa yönelen kimsenin gözünün yaşına bakılmayacaktır. İdari ve hukuki işlemlerle kendi ülkesine ve milletine karşı suç işleyen herkesin yakasına yapışılacaktır. Bu konunun serbest piyasa ekonomisiyle uzaktan, yakından ilgisi yoktur” ifadelerini kullandı.

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