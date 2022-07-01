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Başkan Erdoğan'dan CHP'ye ve 6'lı masaya salvo: Üstü şişhane altı kaval!

Başkan Erdoğan'dan CHP'ye ve 6'lı masaya salvo: Üstü şişhane altı kaval!
01.07.2022 13:04

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'nin ardından Gazetecilerle bir araya geldi ve önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 6'lı masanın HDP ile ilişkisine yönelik sorulan bir soruya, "Daha önce de söyledim; biz şu anda sadece kendimize bakıyoruz. Onların ne yaptığı ne ettiği bizi pek ırgalamıyor. Ama görünen gerçek o ki bu işin üstü şişhane altı kaval." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu'nun İslam dünyasının sorunlarının tartışıldığı sempozyuma katılmsaına ilişkin de "Bay Kemal ve CHP zihniyeti milletin hangi sorununu çözmüş de sıra İslam dünyasının meselelerine gelmiş? Oysa Türkiye’de İslam’a sorun olan, dini değerlere karşı duran bizzat kendileri…" dedi.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan İspanya'nın ev sahipliğinde Madrid'de yapılan NATO Zirvesi'nin ardından Gazetecilerle bir araya geldi ve önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan iç siyasete ilişkin kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

SORU: (TAHA DAĞLI) İç siyasetle ilgili bir soru sormak istiyorum. 6'lı masanın adayı belli değil. Bir taraftan da 6'lı masanın büyük ortağı CHP'nin HDP ile ilişkisinin son dönemde arttığını görüyoruz. 6'lı masanın bilhassa da CHP'nin HDP ile olan ilişkisini nasıl değerlendiriyorsunuz?

"ÜSTÜ ŞİŞHANE ALTI KAVAL"
Daha önce de söyledim; biz şu anda sadece kendimize bakıyoruz. Onların ne yaptığı ne ettiği bizi pek ırgalamıyor. Ama görünen gerçek o ki bu işin üstü şişhane altı kaval. Onun için biz ne yapacağız ne edeceğiz ona bakalım. Bunların 6'sı, artı 1'le de 7'si ne gibi adımlar atacaklar, nasıl bir aday belirleyecekler? Biz şu anda adayımızı belirlemişiz, Cumhur İttifakı olarak yolumuza devam ediyoruz. Rabbim sonunu hayretsin. 2023 inşallah ülkemiz için hayırlara vesile olur.

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