Haberler Video Haber Videoları Başkan Erdoğan'dan CHP'ye taciz tepkisi: Kılıçdaroğlu CHP'deki tacizlere neden sessiz?

Başkan Erdoğan'dan CHP'ye taciz tepkisi: Kılıçdaroğlu CHP'deki tacizlere neden sessiz?

Başkan Erdoğan'dan CHP'ye taciz tepkisi: Kılıçdaroğlu CHP'deki tacizlere neden sessiz?
14.12.2020 22:22
Ana Sayfa 05:50
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 07:08
Başkan Erdoğan'dan Karabağ...
Ana Sayfa 04:20
Dink davasında mütalaa verildi
Ana Sayfa 02:13
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni...
Ana Sayfa 00:42
Stanford'a kabul aldığını...
Ana Sayfa 05:05
16 yaşındaki engelli kızı...
Ana Sayfa 02:54
Uzman isim uyardı! Koronavirüs...
Ana Sayfa 01:25
Kimseye aldırış etmedi! 3...
Ana Sayfa 00:19
İzmir'den acı haber!
Ana Sayfa 00:53
Bir Zamanlar Çukurova'da...
Ana Sayfa 01:23
Antalya'da 'turuncu' alarm
Ana Sayfa 01:37
Kırmızı bültenle aranan...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP'de yaşanan taciz, tecavüzlere sert çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Ana muhalefetin başındaki zattan bu tacizlerle, yapılan soygunlarla alakalı şu ana kadar en ufak bir açıklama duydunuz mu? Bu nasıl bir muhalefetin başı olmaktır. Milletimiz bu ahlaksızlara gereken dersi verecektir. Biz Allah'ın rızasını ve milletimizin takdirini kazanmak için çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.


Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP'de yaşanan taciz, tecavüzlere sert çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Ana muhalefetin başındaki zattan bu tacizlerle, yapılan soygunlarla alakalı şu ana kadar en ufak bir açıklama duydunuz mu? Bu nasıl bir muhalefetin başı olmaktır. Milletimiz bu ahlaksızlara gereken dersi verecektir. Biz Allah'ın rızasını ve milletimizin takdirini kazanmak için çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
Haber Videoları