Başkan Erdoğan'dan CHP'ye taciz tepkisi: Kılıçdaroğlu CHP'deki tacizlere neden sessiz?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP'de yaşanan taciz, tecavüzlere sert çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Ana muhalefetin başındaki zattan bu tacizlerle, yapılan soygunlarla alakalı şu ana kadar en ufak bir açıklama duydunuz mu? Bu nasıl bir muhalefetin başı olmaktır. Milletimiz bu ahlaksızlara gereken dersi verecektir. Biz Allah'ın rızasını ve milletimizin takdirini kazanmak için çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.