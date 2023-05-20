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Başkan Erdoğan'dan CHP'nin depremzede nefretine sert tepki: "Alçaklığın evrensel tarihinde yeni bir sayfa açtılar"

Başkan Erdoğan'dan CHP'nin depremzede nefretine sert tepki: "Alçaklığın evrensel tarihinde yeni bir sayfa açtılar"
20.05.2023 20:45

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'taki seçimlerde kendisine büyük bir destek veren deprem bölgesindeki ziyaretlerine Cumhur İttifakı ile birlikte devam ediyor. Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş'ta önemli açıklamalarda bulundu. Alanda 70 bin kişinin olduğunu belirten Başkan Erdoğan, alandaki bir pankartı okudu. Pankartta, "Paradan 6 sıfırı sen attın sandıkta 6 sıfırı biz atacağız" ifadeleri yer aldı. CHP'lilerin depremzede nefretine sert tepki gösteren Erdoğan, "Bu defa kin ve nefretlerin Depremzede kardeşlerimize yönelterek, alçaklığın evrensel tarihinde yeni bir sayfa açtılar." ifadelerini kullandı. Ekim ve Kasım ayında hak sahiplerine afet konutlarının teslim edilmeye başlanacağını belirten Erdoğan, "AFAD'ın hak sahipliği başvurularını E-Devlet üzerinden de yapılacağı müjdesini sizlerle paylaşıyorum." şeklinde konuştu.

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