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Başkan Erdoğan’dan CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘MGK’ tepkisi: SSK'yı batıran o zihniyet hala aynı yerde

Başkan Erdoğan’dan CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘MGK’ tepkisi: SSK'yı batıran o zihniyet hala aynı yerde
30.11.2021 23:50
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı ve gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Erdoğan Milli Güvenlik Kurulu'ndan ekonomi meselesinin görüşülmesini eleştirmesine tepki gösterdi. Erdoğan, "Neymiş, MGK bu konuların görüşüldüğü yer olamazmış. Bu kişi siyaseti anlamamış. Hala aynı yerde. SSK'yı batıran o zihniyet hala aynı yerde. Rahmetli Savaş Ay programda bununla dalga geçmişti. Sorumlusu siz değil misiniz? demişti. Şu anda da topu başkalarına atıyor. Sorumlusu sensin. MGK'da görüşmeyeceğiz de nerede görüşeceğiz." ifadeleriyle tepki gösterdi.

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