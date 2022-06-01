Başkan Erdoğan'dan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler: Yalancı, proje, aparat...

Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenen Erdoğan, anamuhalefet liderinin vakıflarla ilgili iftiralarına "Burnunuzdan fitil fitil getirmek boynumuzun borcu" dedi. Başkan Erdoğan, "Yalancı, proje, aparat" ifadelerini kullandığı Kılıçdaroğlu'na 10 soru yöneltti ve "2023'te yüreği yetip cumhurbaşkanı adayı olacak mısın?" dedi. Yunanistan'ın son dönemdeki davranışlarına da tepki gösteren Erdoğan, "Tarihten hiç ders almadınız mı?" dedi. Konuşmasının sonunda sınır ötesine operasyon olacağını bir kez daha vurgulayan Başkan Erdoğan, "Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz" ifadelerini kullandı.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar

Ülkemizin önünü açan, ufkunu aydınlatan yasama çalışmalarına verdiğiniz katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Samimi çalışmalarınızı takdirle takip ediyorum. TBMM ne kadar verimli ve etkin çalışırsa ülkemiz hedeflerine o derece hızlı yaklaşır.

TUSAŞ tesisini hizmete açtık, Konya-Karaman YHT'yi hizmete sunduk, organize sanayi bölgeleri eğitim merkezlerini hizmete açtık, Söke'de en büyük kağıt fabrikasını açtık, Giresun'da afet konutlarını teslim ettik, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü hizmete sunduk, Tokat Havaalanı'nı açtık, Faselis Tüneli'ni açtık, İdlib'de ve diğer bölgelerde 100 bin briket evden tamamlananlarını açtık, Rize-Artvin Havalimanı'nın açılış töreninin gururunu paylaştık.

Azerbaycanlı kardeşlerimizin bağımsızlık gününü teknoloji şöleniyle taçlandırmış olduk. Son olarak İstanbul'un Fethi'nin 569. yıldönümünün coşkusunu Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi müjdesini 569 bin kişinin katılımıyla milletimizle paylaştık.

"İSTANBUL'A TALAN GÖZÜYLE BAKANLAR CUMHURİYET'İ ANLAYAMAZLAR"

İstanbul'a sahip çıkılacak bir emanet yerine talan edilecek bir nimet olarak bakanlar, sadece Osmanlı'yı, fethin sırrını değil, cumhuriyeti de bizim yaptıklarımızı da anlayamazlar. Asıl olan gönüllerin fethedilmesidir. Fatih'in emaneti olan Ayasofya'yı 54 yıl sonra asli hüviyetine kavuşturduk.

"BUNLAR GAYRİ MEDENİ"

Ana muhalefet 'Bunlar kaçkın' diyor. Bunları buraya alamayız diyor. Bunları geldikleri yere göndereceğiz diyor. Bunlar medeni değil bunlar gayri medeni. Medeniyetimizin başkenti İstanbul'a ne yapsak hangi eseri kazandırsak borcumuzu ödeyemeyiz.

"ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ ŞEHRİN NEFES BORUSU OLACAK"

Atatürk Havalimanı şehrin nefes borusu olarak insanımıza hizmet verecek. İstanbul Havalimanı her geçen yıl artan yolcu sayısı ve prestiji ile ülkemizin yüz akı olmaya devam ediyor.

Dün yeni bir haber daha geldi. Almanya'da yaşlı ama artık 'bunun için ölüm baki' dediği bir hasta var. Bakanımız yakından takip ediyor. Biz elimizden geleni yapacağız. Biz Batı'nın veya batılının yaptığı gibi ölşümüz gözleyenlerden değiliz. Kalkıp bir hasta için bu entübedir, her an gidebilir diye ağıtlar yakmayız. Rabbimin verdiği emnaeti en güğzel şekilde kullanmaya mecburuz.

"YALAN VE İFTİRA İLE SALDIRANLARA EN GÜZEL CEVABI VERDİK"

İstanbul Atatürk Havalimanı'nı eski fonksiyonu ile devam ettirmeye çalışmak İstanbullulara büyük haksızlık olacaktır. Pekçok sebeple İstanbul'un daha uygun yerde yeni bir havalimanına ihtiyacı vardı. Biz bu eseri, hazineye hiçbir yük getirmeden girdi sağlayarak ülkemize kazandırdık. Bu havalimanımızı şu anda daha geliştiriyoruz. Gelen giden yolcularla ilgili otel konusunda gerekli desteği yüklenici firmaya vereceğiz.

Bunun yanında pistler noktasındaki eksikliği de giderecekleri. Böylece İGA belki de dünyada bir numara olacak. Atatürk Havalimanı'nı kullanılömaya devam eden kısımlarının dışında kalan 5 milyon metrekare alanı millet bahçesi yaparak milletimizin hizmetine açacağız. Vatandaşımzın her türlü ihtiyacını karşılayacak altyapı kuruyoruz. Günde 1 milyon insanın yararlanabileceği bir eser ortaya çıkarıyoruz.

Yalan ve iftira ile bize saldıranlara en güzel cevabı pazar günü verdik. Dünyanın hiçbri yerinde böyle bir projeye karşı çıkacak aklı başında tek bir kişi bulamazsınız. Ülkemizde bşirileri böyle bir hizmeti ile siyasi husumet aracı haline getirebilecek kadar akıllarını kaybetmişlerdir. İşi çevrenin korunmasını savunmak olan, projeler üretmek olan birçok kurum var.

"YALANCI, PROJE, APARAT"

Kılıçdaroğlu, Van'da terör örgütünün ağzıyla konuşarak aklınca Kandil'e selam çakıyor. Bu şehri 2011'deki depremin ardından yeniden inşa ettiğimizden haberi yok. O depremden sonra Van'ın ne halde olduğunu biliyor musun Bay Kemal? Kaç kere Erciş'e gittin, Van'ın merkezini dolaştın? Biz Van'a takribi olarak en az 35 milyar harcama yaptık. Altyapı, üstyapı... Bütün bunları en güzeli ile yaptık.

Kimseye ayrım yapmadan veriyoruz dediği sosyal desteklerin toplamı, bizim ilçe belediyemizin hizmetine ulaşamıyor. Milletin parasını çalan hırsızdır. Hırsızın sırtını sıvazlayan ise daha büyük hırsızdır. Kılıçdaroğlu CHP'deki yolsuzluk operasyonlarına karşı çıakrak safını belli etmiştir. Bu zat inanın yalancı. Bu zat omurgasız. Çünkü bu zat bir proje... Bu zat bir aparat... Türkiye'nin milli çıkarlarına karşı sinsi planlar yapmaktan başka bir işini gördünüz mü?



Ne diyorlar; biz gelirsek bu işleri alan müteahhitlere ödeme yapmayacağız. Siz ne cinssiniz? Devlette devamlılık esastır. Söke söke bu ülkede hukuk var. Şakır şakır ödemeye mecbursun. Bu CHP'li diye ödemeyin demedik, şakır şakır ödedik. Bizde böyle bir kin yok.

"BURNUNUZDAN FİTİL FİTİL GETİRMEK BOYNUMUZUN BORCU"

TÜRKEN Vakfı'nın yurt binasının inşaatını diline dolayan bu kişinin PKK'nın oradaki faaliyetlerinden şikayeti olduğunu gördünüz mü? Kılıçdaroğlu bu yurdu iftirayla diline dolayarak kime hizmet ediyor dersiniz. Rahmetli Muhammed Ali'nin çiftliğini de aynı vakıf sayesinde öğrencilerimizin hizmetine sokarak bu zatı daha da çatlatacağız, kıvrandıracağız.

Her ifitirayı burnundan fitil fitir getirmek de boynumuzun borcudur. Çocuğumuzla, ailemizle uğraşmayı dert haline getiren bu zatın cemaziyelevvelini ortaya dökmesini de bilriiz de bize yakışmaz. Gerektiğinde hadsize haddini bildirmenin kırk yetime kaftan giydirmekten daha üstün olduğunu gayet iyi biliriz.

"DEMİRTAŞ, KAVALA VE TERÖRİSTLERİ SAVUNMAKTAN BAŞKA ÇABASI VAR MI?"

Demirtaş'ından Kavalasına ülke ve millet düşmanı teröristleri savunmaktan, Ankara'dan İstanbul'a yürümekten başka çabası var mı? ABD'deki yurt binasını diline dolan kişinin FETÖ'nün, PKK'nın faaliyetlerinden şikayetçi olduğunu görmedik. Kılıçdaroğlu kime hizmet ediyor? Muhammed Ali'nin çiftçiliğine de öğrencilerimizin hizmetine sunarak bu zatı daha da çatlatacağız.

Bu zatın yaptığı her iftirayı burnundan getrmek de öteki dünyada yakasına yapışmak da boynumuzun borcu. Bizim ailemizle uğraşanların cemazi evvelini ortaya dökmesini biliriz, bize yakışmaz. 'Kaçacak' iddiasından, yurt binasına kadar pek çok meselenin etrafında dönüp durması bir proje olmasındadır.

Bu tipler omurgasız oldukları için önce senaryoya, sonra kitlenin rengine göre her şeyi söylerler sonra inkar ederler. Sefil halini, 'Korkudan içeri kaçtılar' diyecek kadar bu karikatür tip için harcadığımız her nefese acıyoruz. Biz doğruları yüzlerine çarpmayınca daha büyük yalanlara, daha iftiralara sarılan bu hadsizlere ağızlarının payını vermeye katlanıyoruz.

"BU SORULARA YANIT VERİRSE KENDİSİNİ MUHATAP ALIRIZ"

2023 yılı haziran ayında yapılacak seçimde rakip gördüğü herkesi ya kendine tabi kıldı ya da saf dışı bırakmaya başladı. Konu kendi siyasi ikbali olunca ya benimle olun ya da yolumdan çekilin diyerek nasıl şahinleştiğini ibretle takip ediyoruz.

Cezaevinden biri kendisine ayar verdi ama hiçbirinin sesi çıkmadı. Herhalde soluk boruların tutan el ses çıkarmalarına izin vermedi.

Buradan Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum. Birkaç soru sormak istiyorum. Kesin, net cevap vermesini istiyorum. Kendisini muhatap almaya başlayabiliriz.

- PKK'dan YPG'ye, tüm terör örgütlerini, en şiddetli şekilde lanetliyor mu, lanetlemiyor mu?

- Türkiye'nin PKK ve YPG'ye karşı yürüttüğü sınırötesi harekatlarını destekliyor mu desteklemiyor mu?

- İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelği konsunda kendi devletinin izlediği politikaların yanında mı değl mi?

- Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'de verdiği milli mücadelede ülkesinin safında mı, karşımızdakilerin safında mı?

- Dünyanın salgın ve savaş sebebiyle yaşadığı krizin ülkemize etkileri karşısında mücadelemize en azından ilkesel olarak destek veriyor mu, vermiyor mu?

- Siyaseti ülkenin ve milletin ali çıkarları üzerinde yürütmeye var mı yok mu?

- Siyasi stratejilerni yabancı ülke temsilcilerine onaylatmak yerine ülke kamuoyuyla belilrmeye yönelecek mi?

- 1000 yıldır kanlarımızla sulayarak ebedi vatanımızda tüm değerleri, sembolleriyle asil bir devletin evladı gibi hareket etmeyi kabul ediyor mu?

- Partisi içinde her türlü terör örgütü destekçisini, hırsızı, tacizciyi tasviye etmeyi düşünüyor mu?

- 2023'te yüreği yetip cumhurbaşkanı adayı olacak mı olmayacak mı?

Bu soruları uzatmak mümkün. Bunlara vereceği cevaplara razıyız.

"HESABINI VERECEKLER"

Bu teröristler, eşkıyalar bira şişeleriyle caminin içini pislemişti. Bunlar çürük, bunlar sürtük. Kamu binalarının, polis araçlarının, işyerlerinin, otobüslerin, sokakların yıkıldığı Gezi olaylarının arkasında hangi güçlerin olduğunu tarih de yazıyor. Bunlardan bu millete hayır gelmez. Bunlar ancak terör sevicilerle beraber.

Dün 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'ne çıkıp hakaret edip pankart asmaya çalışan tipler bunların somut örnekleridir. Bu siyasetçi kılıklı provokatörler terbiyesizliklerinin hesabını verecektir. Bu ne densizlik, edepsizliktir. Sen milletvekili olsan ne yazar. Polise rağmen aşamazsın, asamayacaksınız. Hukuk önünde hesabını vereceksiniz.

Kültür sanat etkinlikleri üzerinden milletimizi birbirine düşümeye çalışanları kendi silahlarıyla boğmaya mecburuz. Beyoğlu Kültür Festivali en güzel cevabımızdır.

Gezi olaylarının planlı ve alçak kalkışma olduğunu boşuna söylemiyoruz. Yatırımcıların çıkışan, dövizin yükselmesine kadar halen boğuştuğumuz sorunun başlangıç noktası Gezi hadisesidir. Maddi tahribatın bedeli 1,5 milyar dolar. Bu hadise arkasından gelen tüm oyunların, tuzakların işaret fişeğidir.

Gezi olaylarıyla yapamadıklarını FETÖ'nün emniyet-yargı darbe girişimiyle ülkenin meşru hükümeti devirmeye kalkarak tekrar denediler. PKK'yı ve siyasi uzantılarını harekete geçirip çukurlar açarak o bölgenin güzelliklerini rezil ettiler. Sinsi senaryolar paramparça olunca, 15 Temmuz'da askeri darbe yapma cüretinde bulundular.

Sınırlarımız boyunca terör koridoru oluşturma gayretlerini sınırötesi harekatlarımızla akamete uğrattık. Ekonomimizi kur-faiz-enflasyon şer üçgeni üzerinden hedef alan saldırılara karşı kararlılıkla mücadele ettik, ediyoruz.

"TEDBİRLERİ ADIM ADIM HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Ekonomide büyük bedeller ödedik, ödüyoruz. Kendimize yeni yollar, araçlar bularak yatırım-istihdam-üretim-cari fazla yoluyla büyümeyi sürdürecek TEM'i hayata geçirmeyi başardık. Geçtiğimiz yılı yüzde 11 büyüme ile kapatmıştık. İlk çeyrek yüzde 7,3 olarak açıklandı. İstihdamda tarihimizin rekorunu kırdık.

Vatandaşlarımızın sıkıntılarını biliyoruz ancak küresel dalgalanmaların etkisiyle benzer sıkıntıların tüm dünyada yaşandığını unutmamalıyız. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sarılarak çalışmaya devam edersek bu süreci de en hasarla atlayacağız. Hiçbir insanımızı yokluğun, yoksulluğun pençesine terk etmeyeceğiz.

Tarım Kredi Kooperatifimizin açtığı mağaza sayısı 1300'e ulaştı. Bunu da 3 bine çıkarmak. Tedbirleri adım adım hayata geçireceğiz. İşçisiyle, işvereniyle, esnafıyla, emeklisiyle herkesimin sıkıntılarına çare olcak paketler hazırlıyoruz. Gençlerimize, kadınlarımıza, esnafımıza devlet bankaları başta olmak üzere her türlü desteği vereceğiz.

"NATO TERÖR ÖRGÜTLERİNE DESTEK KURULUŞU DEĞİLDİR"

Güvenlik sorunlara kayıtsız kalan batı dünyası Karadeniz'in kuzeyinde çıkan çatışmada kendini benzer durumda buldu. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu böyle bir süren ürünüdür. Biz terör örgütüne verdikleri destek nedeniyle üyeliklerine karşı olduğumuzu ilan ettik. NATO terör örgütlerine destek kuruluşu değildir.

YUNANİSTAN'A NET MESAJ: TARİHTEN HİÇ DERS ALMIYOR MUSUN?"

AİHM'in önünde çadırlar kurmak suretiyle para topluyorlar. Bunlar göz önündeyken biz bunlara gelin diyebilir? Bunu bizden önceki yönetimler Yunanistan'a yaptı. Yunanistan 5+4, ABD'nin 9 üstünün Yunanistan'da kurulmasına imkan hazırladı. Bizim Yunanistan ile Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey anlaşmamız vardı, bozduk. Biz şahsiyetli dış politikadan yanayız. İkide bir uçaklarınla bize gösteri yap. Kendine gel, tarihten hiç ders almıyor musun? Türkiye ile dans etmeye kalkma. Şu anda bunlarla ikili görüşmeleri de yapmıyoruz. Bu Yunanistan yola gelmeyecek. Ne zaman bu yanlışlarından döner... Biz bunlardan bıktık, dürüst olacaksan karşımızda koltuğun hazır.

PKK ve uzantısı kuruşları temsilcilerini üst düzeyde ağırlayanların bizim terörle mücadelemize saygı duydukları sözleri inandırıcı değildir. Bizle görüşmeye geldiklerinde akşam devlet televizyonunda Salih Müslim'le görüşme yapıyor. Bizi değil, kendilerini kandırıyorlar.