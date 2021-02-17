Başkan Erdoğan'dan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert Gara tepkisi: Sen ne yüzsüzsün!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Ankara 7.Olağan İl Kongresi, Ordu - Şanlıurfa İl Kongrelerinde önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gara konusundaki açıklamalarına tepki göstererek Erdoğan, "Sen ne yüzsünsün ya! Sen teröristlerle el ele kola Ankara'dan İstanbul'a yürüyebilirsin ama biz teröristlerle mücadelemizi sürdüreceğiz, sen de tribünlerden seyret." dedi.

İşte Başkan Erdoğan'ın o açıklamaları

Biz bu yolda 534 gündür evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerinin sabrıyla yürüyoruz. Bay Kemal, acaba sen o Diyarbakır annelerinin feryatlarını duydun mu? Utanmadan sıkılmadan 13 şehitle ilgili 'Bunun sorumlusu Cumhurbaşkanı diyorsun'. Sen ne yüzsüzsün ya? 5-6 yıldır takip eden bizlere bunların sorumlusu nasıl Cumhurbaşkanı diyorsun. Terbiyesiz... Sana Milli Savunma ve İçişleri Bakanımı gönderiyorum, seni bilgilendirsinler diye. Sen bunlara layık değilsin. Utanmadan sıkılmadan cumhurbaşkanına fatura kesmeye kalkıyorsun. Sen teröristlerle el ele kola Ankara'dan İstanbul'a yürüyebilirsin ama biz teröristlerle mücadelemizi sürdüreceğiz, sen de tribünlerden seyret.

Sen 15 Temmuz gecesi tankların arasında yürüyen ürkek, korkak bir adamsın. Bu teröristlere o inleri mezar edeceğiz. Bölücü örgütün yandaşlarına koltuk değnekliği yapanlara inat biz bu mücadeleyi milletimiz için milletimizle birlikte yürüyoruz. Bay Kemal, şu teröristlere bir gün terörist de be... Diyebiliyor mu? Diyemez. Çünkü onlarla ortak. PKK'nın Suriye uzantısını terör örgütü olarak görmüyorum diyenler Bay Kemal ve yandaşlarıdır.

Kılıçdaroğlu ve şürekası bilsin ki baş veririz ama onlar gibi baş eğmeyiz. Biz bu yola kefenimizi giyerek çıktık. Bu günlere birinin ihsanı ile değil DEAŞ'ından PKK'sına, FETÖ'süne kadar nice katil sürüleri ile mücadele ederek geldik. Sen önce teşkilatlarındaki DHKP-C'lileri temizle. Bunların her şeyini senin önüne koyacağız merak etme.