Başkan Erdoğan'dan büyükelçilerin geri adımı sonrası ilk açıklama: Artık daha dikkatli olacaklardır

Kabine toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Başkan Erdoğan, Kızıl Soros Osman Kavala üzerinden Türkiye'yi hedef alan 10 büyükelçilerin geri adım atması ile ilgili konuştu. Erdoğan, "Niyetimiz asla kriz çıkarmak değil; ülkemizin onurunu, çıkarlarını, egemenlik haklarını korumaktır. Bugün aynı büyükelçiler tarafından yapılan yeni bir açıklamayla yargımıza ve ülkemize yönelik bühtandan geri dönülmüştür. Viyana Anlaşması 11. maddesine göre ülkemizin içişlerine karışmayacağı taahhüt edilmiştir. Bu büyükelçilerin artık daha dikkatli olacaklarına inanıyoruz." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan CHP ve İYİ Parti'nin yalan siyasetine tepki gösterirken salgın sürecine ilişkin de önemli mesajlar verdi.