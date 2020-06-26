26.06.2020 17:06

Son dakika haberleri... Video konferans yöntemiyle gençlerle buluşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Fatmanur Bildirici isimli gencin 'burs ve kredi ödemeleri' sorusu üzerine açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberleri... Video konferans yöntemiyle gençlerle buluşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

Kredi ve burslarla ilgili sormuş olduğunu soruda, göreve geldiğimizde verilen burs sadece 45 TL'ydi. Şimdi ise burslar noktasında geldiğimiz nokta çok daha farklı konumda. Bizler bursları ciddi manada yükselttik. Şuan itibariyle bursların geldiği konum 550 TL'ye çıkarıldı. Lisans öğrencileri için 550 TL burs verirken, 1400 TL lisans üstü öğrencilere veriyoruz, 1650 TL de doktora öğrencilerine kredi ya da burs veriyoruz. İş başladığında 45 TL, şimdi ise lisansta 550 TL, daha sonra ise kredi burs noktasında 1100 TL'ye çıkarıldı. Doktora öğrencilerinde ise 1650 TL'ye çıkarıldı.

17 bin 450 yeni yurt yatağını hizmete alacağız.