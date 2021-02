Başkan Erdoğan'dan Boğaziçi provokasyonuna tepki: Öğrenci misiniz terörist mi?

Son dakika haberleri.... Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Artvin – Bilecik – Çankırı – Gaziantep – Iğdır 7. Olağan İl Kongreleri'nde önemli açıklamalarda bulundu. CHP'nin Boğaziçi provokasyonuna destek vermesine tepki gösteren Erdoğan, CHP 7/24 açık bir yalan partisidir. Terör destekçilerine 'Türkiye'nin evlatları' demek kabul edilemez. CHP önce partideki ahlaksızlıklarla uğraşsın" dedi. Erdoğan, provokatörlere de "Siz öğrenci misiniz yoksa rektör odası basan terörist mi?" diye sordu. Öte yandan yeni anayasa çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Cumhur İttifakı ile öncülük edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri.... Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Artvin – Bilecik – Çankırı – Gaziantep – Iğdır 7. Olağan İl Kongreleri'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan Boğaziçi provokasyonuna sert sözlerle tepki gösterdi.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Geçtiğimiz yıl 18 Ekim'de başlattığımız kongrelerimize salgın sebebiyle ara vermiştik. Ay sonuna kadar tüm il kongrelerimizi bitiriyoruz. Önümüzdeki ayın sonuna doğru planladığımız büyük kongremize hazır hale geleceğiz. Temizlik, maske, mesafe kurallarına riayet ederek yürütüyoruz. Kuruluşundan bugüne teşkilatlarımızda görev almış tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum.

CHP 7/24 AÇIK BİR YALAN PARTİSİDİR

Salgınla mücadele ederken bir yandan da siyasi ve ekonomik hedeflerimizi kayda geçiriyoruz. Ülkemize husumeti politikalarının merkezine yerleştiren güçlere karşı kararlı bir duruş sergiliyoruz. Bu mücadelenin lokomotifi elbette Cumhur İttifakı'dır. Ülkemizde siyasi hırsları kendi vatanlarına olan sorumluluklarının önüne geçmiş bir kesim vardır. Bunların öncüsü ve sözcüsü CHP'dir. CHP 7/24 açık bir yalan partisine başındaki zat da yalan söyleyen bir adamcağıza dönüşmüştür. Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili yaptıkları açıklamalarına bakınca terör örgütlerinin üyesi olan gençleri ülkemizin milli ve manevi değerlerine sahip gençleri olarak kabul etmiyoruz.

SİZ TALEBE MİSİNİZ YOKSA TERÖRİST Mİ?

Siz talebe misiniz, yoksa siz rektörün odasını işgale kalkışan terörist misiniz? Buna fırsat vermeyeceğiz, gereği neyse yapmaya devam edeceğiz. Artık bu ülke Taksim'deki bir Gezi olayını yaşamayacak, yaşatmayacaktır. Bay Kemal sen terörist arkadaşlarınla devam edeceksen buyur o yola devam et.

LGBT DİYE BİR ŞEY YOK

LGBT yok böyle bir şey. Bu ülke millidir, manevidir. Türkiye terörle mücadele ederken teröristlerin yanında yer almasalar yeter. Önce kendi içlerinde taciz, tecavüzden arındırılmış bir parti olsalar yeter. Türkiye, doğu Akdeniz'de haklarını korurken karşımızdakilerin tezleriyle ortaya çıkmasalar yeter. Türkiye salgınla mücadele ederken yürütülen çalışmaları sabote etmeseler yeter.

PARTİDEKİ AHLAKSIZLIKLARA BAKSINLAR

Kendi partilerinde hırsızlık, tecavüz ayyuka çıkmışken başkalarına çamur atacaklarına kendilerini temizleseler yeter.

YALAN VE İFTİRA FURYASI

Önceki günkü kabine toplantımızın ardından ekonomi ile ilgili kapsamlı değerlendirmeler yaptım, rakamlar verdim. Yine de arkadaşlarımız bu zatın iddialarının her birine tek tek cevaplarını vermişlerdir, vereceklerdir. Milletimiz tarımdan sanayiye kadar her alanda neler yaptıklarımızı bizzat yaşayarak görüyor. Bizim kendimizi anlatmadığımız her yerde yalan ve iftira furyası alıp başını gidiyor. 18 yılda kazandırdığımız her eser bıkmadan usanmadan farklı yönleriyle anlatmanızı istiyorum. Seçim gününe kadar her birlikte sahada adım atmadık tek karış yer, elini sıkmadık tek bir vatandaşımızı bırakmayana kadar çalışacağız.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

Önceki gün yeni sivil bir anayasa ihtiyacımızı tartışmanın da vaktinin geldiğini söylemiştim. Bu anayasa ülkemize kazandırdığımız tarihi atılımların üzerine inşa edilecektir. Yeni anayasa çalışmasına Cumhur İttifakı'ndaki ortağımızla ilgili öncülük edeceğiz. Sayın Bahçeli'nin bu konudaki açıklamalarını memnuniyetle karşıladım. Süreci sabote etmek yerine olumlu katkı sunmak tüm grupları anayasa çalışmasının içinde görmek istiyorum. Bunu da samimiyetle söylüyorum.

Şu ana kadar terör örgütlerinin vesayetindeki partilerin gölgesinde kalan bir ana muhalefetin bu sorumluluğu yerine getirmesinin zor olduğunu gördük. Hiç değilse Türkiye'nin partisi gibi davranan bir ana muhalefet görebilmeyi ümit ediyoruz. Yapılan reformların demokratik ve ekonomik kalkınmamızın çarpan etkisine dönüşmesini de ancak bu şekilde sağlarız. Bize bir adım gelene beş adım gitmekte ne gerekiyorsa yapmakta asla tereddüt etmeyiz.