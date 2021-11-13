Başkan Erdoğan’dan Biga Belediye Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, Çanakkale'de Biga Belediye Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "CHP, İP, HDP, hep birlikte terör örgütü PKK'nın yandaşlarıdır. Bunlar onlarla beraber yol yürüyor. Biz de Cumhur İttifakı olarak MHP ile yolumuza devam ediyoruz. Biz bu vatanı milleti sevenlerle beraberiz." dedi. Erdoğan, "Şehitlere, şehit yakınlarına olgunlukla karşılayanlara milletimiz gereken cevabı verecek. Sokağa çıkamayak hale gelecekler. Ortada ya pazarlık ya vahim bir durum var. Meclis’te o nasıl bir küfürdür, ahlak yoksunu. Bir kadın olarak, bir bayan olarak sen bunu nasıl söylersin? '' şeklinde konuştu.