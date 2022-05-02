Başkan Erdoğan'dan bayram namazı sonrası önemli açıklamalar

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan bayram namazını İstanbul'da kıldı. Başkan Erdoğan bayram namazı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Çamlıca Camii'nde 25 bin kişi ile bayram namazını kıldıklarını belirten Başkan Erdoğan, "Bakın biz burada bayramı eda ettik. Ama şu anda silahlı kuvvetlerimizin en üst kademesi Şanlıurfa'da bir araya geldiler. Ve bütün tugay komutanlarıyla beraber oldular. Ben de kendileriyle görüşmeleri yaptım." dedi. Ukrayna'da barış açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Ukrayna'da barış için bu hafta Putin ile görüşeceğim." ifadelerini kullandı.