Başkan Erdoğan'dan Baykar Akıncı TİHA Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'nde önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çorlu'da düzenlenen Baykartar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'ne katıldı. Başkan Erdoğan törende yaptığı açıklamalarda, Türkiye'nin AKINCI ile beraber bu teknolojideki en iyi 3 ülke arasına girdiğini söyledi. Erdoğan ayrıca, "10 yıl önce bize bu araçları parayla bile satmayanlar bugün Türk İHA'larını konuşuyor." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çorlu'da düzenlenen Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'ne katıldı. Başkan Erdoğan törende önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar

Ağustos bizim tarihimizde zaferler ayıdır. Türkiye'nin son 19 yılda yazdığı başarı hikeyesinin en ön safında savunma sanayisi vardır. Tüm dünya tarafından bu başarımız kabul ediliyor.

DÜNYA TÜRK İHA'LARINI KONUŞUYOR

Bu başarının arkasında 'yapamayız' diyenlerin mandacı kafaların arkasında 'en iyisini biz yaparız' diyen inanmış yürekler var. AKINCI ile birlikte Türkiye, bu teknolojide en iyi 3 ülke arasına girmiştir.

10 yıl önce bize bu araçları parayla bile satmayanlar bugün Türk İHA'larını konuşuyor.

Dünyanın çeşitli yerlerindeki çatışmalar giderek derinleşiyor. Salgın hastalık ve göç durumları dünyanın gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Batı son birkaç yüzyılda hak, hukuk, adalet gibi kaynakları süistimal ediyor.

Afganistan'da anneler çocuklarını dikenli teller ardından askerlere teslim ediyorsa vicdanlar nasıl buna sessiz kalır?

"SAHADA VE MASADA TÜM OYUNLARIN ÜSTESİNDEN GELEMEYİ BAŞARDIK"

Teknoloji huzuru getirmek, savaşları bitirmek için kullanıldığında barışı sağlayacaktır. Türk askerinin adım attığı her toprak huzur buluyor. Hayatları boyunca hep karşısındakinden bir şey çalmanın derdinde olanlar tabloyu iyi karşılamıyorlar. Bölgedeki ateş çemberini Türkiye'yi içerilerine alarak genişletmeye çalışıyorlar. Terör örgütlerinin işe yaramadığı durumlarda ekonomik ve diplomatik tuzaklarla netice almaya çalıştılar. Hem sahada hem de masada tüm oyunların üstesinden gelemeyi başardık. Dünyada örneklerini sıkça görmeye başladığımız acı tecrübeler bize Türkiye'nin gücünü artırmasının gerektiğini işaret ediyor.

"BİZİM BAŞKA VATANIMIZ YOKTUR"

Bizim başka vatanımız yoktur. Bizim gidecek başka yerimiz de yoktur. O yüzde devletimize sıkı sıkıya sahip çıkacağız. Dünyada istikrar sağlanacaksa bunun Türkiye'siz gerçekleşmesi düşünülemez. Dosta güven düşmana korku vermenin en baş şartı savunma sanayiinde güçlü olmaktır. Yüzde 20'lerdeki yerlilik oranı, savunma sanayiinde yüzde 80'lere kadar ulaştı. Bu cumhuriyet tarihinin en büyük başarılarındandır.

Saymakla bitiremeyeceğimiz modern sistemlerle ülkemizin gücünü dünyaya kabul ettirdik. Türkiye pek çok savunma sanayi alanının yanı sıra İHA'larıyla da adından söz ettiriyor. Her gün bir uluslarası medya kuruluşunda Türkiye'nin başarısını anlatan haberler çıkıyor. Bölgemizde herhangi bir tasarrufta bulunmak isteyen önce Türkiye'ye bakacak. AKINCI ile birlikte dünyada çok daha farklı müzakerelerin içine gireceğiz.

"MİLLİ SİHA'LARIMIZ İÇİN PEK ÇOK ÜLKE SIRADA BEKLİYOR"

Dışarıda yüzlerce gencimizi gördük, hepsinin gözlerinden zeka fışkırıyor. Hepsi bu eseri inşa etmenin mutluluğunu yaşıyor. Ben de bu gençlerle iftihar ediyorum. Türkiye'nin insansız hava aracı teknoloji başarısında ilk SİHA'mız Bayraktar TB2'nin rolü çok büyüktür. 350 bin saati aşkın uçuşuyla rekor kırmış durumdadır. Bugün savunma sanayi şirketleri dünyada yoğun rağbet görüyor. 10'dan fazla ülkeyle ihracat anlaşması imzaladık. Bunların devamı da gelecek, birçok ülke sırada bekliyor. Her parayı basanın alabileceği ürünler değildir. Kararlarımızı kendi stratejik önceliklerimize göre veriyoruz.

"EN BÜYÜK İŞLER HENÜZ GERÇEKLEŞMEMİŞ OLANLARDIR"

En büyük işler henüz gerçekleşmemiş olanlardır. Oku, düşün, uygula, neticelendir... Tayyip Erdoğan olarak bu can bu bedende oldukça yoldaşınız, kardeşiniz olacağımı bir kez daha belirtmek istiyorum. Kamu, üniversite ve özel sektör iş birliğiyle birlikte tüm kurumlarımızla birlikte çalışıyoruz. Ülkemizin savunma sanayii üssü olması için elimizden geleni yapıyoruz.

Geleceğin teknolojilerinde artık vites yükseltme zamanıdır. Bu başarımızı teknolojinin tüm alanlarına taşıyarak imza atacağız. Yazılım, yapay zeka, insansız teknolojilerde söz sahibi ülke olacağız.

AKINCI'yı kullanacak personelimizi de bugün mezun ediyoruz. 125 mezunumuz AKINCI'nın kritik görevlerinde yer alacak. Bu yükü omuzlayacak kardeşime başarılar diliyorum. Sınır içi ve sınır ötesinde görev yapan fekadar kardeşlerime de sesleniyorum. Sizin uykusuz geceleriniz milletimizin huzurla uyuduğu gece demektir.

İLK İMZA ERDOĞAN'DAN

Türk savunma sanayisinin güvenlik güçlerinin envanterine kazandırdığı insansız hava araçlarına bugün bir yenisi daha ekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan alana geldi ve ilk imzayı attı.

İnsansız hava araçlarını yurt içinde ve dışında etkin şekilde kullanan güvenlik güçleri, AKINCI ile yeni operasyonel kabiliyetler kazanacak.

Bayraktar AKINCI'yı geliştirme sürecinde 3 prototip üretildi. AKINCI ilk uçuşunu 6 Aralık 2019'da gerçekleştirdi. Prototip araçların ardından ilk uçakların seri üretimine başlandı. Test faaliyetleri, Çorlu Hava Meydan Komutanlığındaki Bayraktar AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde prototip araçlarla yürütüldü.

AKINCI, geliştirilme sürecinde önemli başarılara imza attı. Milli olarak geliştirilen bir hava aracıyla ulaşılan en yüksek irtifaya çıkan Bayraktar AKINCI, Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı.

Gökyüzünde 38 bin 39 feet (11 bin 594 metre) yüksekliğe çıkan Bayraktar AKINCI, 25 saat 46 dakika havada kaldı. Bayraktar AKINCI, test ve eğitim uçuşlarında 1000'den fazla sorti yaptı.

Bayraktar AKINCI, 22 Nisan'da yapılan ilk atış testinde milli olarak geliştirilen akıllı mühimmatlar MAM-C, MAM-L ve ilk kez kullanılan MAM-T ile hedefleri başarıyla vurdu, 5 Temmuz'da yapılan atış testinde de ilk defa harp başlıklı mühimmatlar kullanıldı. Canlı mühimmatlarla yapılan atış testinde de AKINCI'dan atılan mühimmatlar hedefleri tam isabetle vurdu.

YAPAY ZEKA VE ÇOK SAYIDA GELİŞMİŞ FAYDALI YÜK

Bayraktar AKINCI, yüksek faydalı yük kapasitesiyle envanterdeki Bayraktar TB2 ve Anka'dan daha etkin ateş gücü ve daha gelişmiş ekipmanla Türk Silahlı Kuvvetlerinin göklerdeki güç çarpanı olacak. AKINCI, 40 bin feet irtifaya kadar yükselebilen, 24 saat uçuş gerçekleştirebilen, 6 ton kalkış ağırlığına ve 1,5 ton faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olarak geliştirildi.

Taarruzi İHA sistemi, taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacak.

Bayraktar AKINCI TİHA, çok çekirdekli yapay zeka bilgisayarıyla sensörlerden aldığı verileri işleyerek karar verme kabiliyetine de sahip olacak.

Baykar mühendislerince geliştirilen yapay zeka bilgisayarları sayesinde AKINCI TİHA, gelişmiş rota ve görev planlama fonksiyonlarını yürütebilecek. Yapay zeka sistemi sayesinde hedefler daha etkin şekilde tespit edilebilecek.

GÜCÜNÜ YERLİ MÜHİMMATLARDAN ALACAK

Savaş uçaklarının yükünü azaltacak Bayraktar AKINCI TİHA ile hava bombardımanı da icra edilebilecek. Türkiye'de milli olarak geliştirilen hava-hava füzeleriyle donatılacak AKINCI TİHA, böylece hava hedeflerini de etkisiz hale getirebilecek.

Kendi sınıfında dünyanın en ileri teknolojik özelliklerine sahip Bayraktar AKINCI TİHA, yerli ve milli olarak üretilen MAM-L, MAM-C, MAM-T, Nüfuz Edici Bomba, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM-A, Hassas Güdüm Kiti (HGK), Lazer Güdüm Kiti (LGK) gibi mühimmat, füze, bomba ve güdüm kitleriyle donatılacak.

Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi'yle yer sistemlerine bağımlı olmaksızın otomatik iniş kalkış yapabilen Bayraktar AKINCI TİHA, Çift Yedekli SATCOM ile haberleşme menzili bulunmaksızın uydu vasıtasıyla komuta edilebilecek.