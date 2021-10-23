Başkan Erdoğan’dan, ‘Başak Demirtaş’a tepki: Sen anasında Yasin’in anası ana değil mi?

Başkan Erdoğan, Vilayet Meydanı'nda Eskişehir Millet Bahçesi, İl Halk Kütüphanesi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, ‘’ Bunların amaçları her şeye takoz koymak, engel olmak. Terör örgütleri ile işbirliği de yaparlar. Bunlar terörist Selo ile birlik olurlar. Bunlarda ar yok. Yasin Börü'yü öldüren Selo değil miydi? Şimdi kalktılar onu içeriden nasıl çıkarırız onun derdindeler. Yargı ne diyorsa o, çıkaramayacaksınız. Selo'nun eşi televizyona çıkıyor. Senin çocukların masumane de, Yasin Börü'nün geride bıraktığı ailesi ne? Onlar masum değil mi? Onlar şu anda anneleri ile masumane yaşıyorlar? Onları nereye koyacaksın. Sen anasın da Yasin'in anası ana değil mi?’’ dedi.