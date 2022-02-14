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Başkan Erdoğan'dan BAE ziyareti öncesi önemli açıklamalar: Yeni yatırımlar, Rusya-Ukrayna gerginliği, KDV indirimi...

Başkan Erdoğan'dan BAE ziyareti öncesi önemli açıklamalar: Yeni yatırımlar, Rusya-Ukrayna gerginliği, KDV indirimi...
14.02.2022 11:35

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Son dakika haberi! Başkan Erdoğan, BAE ziyaret öncesi açıklamalarda bulundu. İlişkilerin geleceğine yönelik konuşan Erdoğan, "BAE ile dostluğumuzun ve kardeşliğimizin yeni 50 yılına şekil verecek adımları ziyaretim sırasında beraberce atacağız. Körfez Bölgesi'ndeki tüm kardeş ülkelerin güvenliğini ve istikrarını kendimizinkinden ayrı görmüyoruz. Görüşmeler ve imzalayacağımız anlaşmalarla önemli mesafe alacağımıza inanıyorum. Emirliklerdeki önde gelen yatırımcılarla da bir araya geleceğim." dedi. Emine Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin konuşan Erdoğan, "Eşimin durumu hala pozitif, tedavisi sürüyor." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, KDV indirimi sonrası fiyatları aşağı yönde güncellemeyenler için ise şiddetli cezaların uygulanacağını belirtti. Rusya-Ukrayna gerginliğine değinen Erdoğan, "Biz bölgedeki gelişmeler ki içerisinde en önemlisi Rusya - Ukrayna arasındaki gelişmelerdir, bunları da görüşeceğiz. Ne gibi adımlar atabiliriz bunun üzerinde de ısrarla duracağız." şeklinde konuştu.

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