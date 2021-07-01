Başkan Erdoğan'dan aşı müjdesi: "Hayırlı uğurlu olsun" diyerek duyurdu!

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Koronavirüs salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun 50 milyon dozu aştık. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Koronavirüs salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun 50 milyon dozu aştık. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Erdoğan "Güçlü sağlık sistemimiz, sağlık çalışanlarımızın gayreti ve Milletimizin hassasiyetiyle birlikte yakın zamanda devreye alacağımız yerli aşımız TURKOVAC ile inşallah KOVİD-19'la mücadelemizi çok daha güçlü bir şekilde sürdürecek, Türkiye'yi daha sağlıklı yarınlara taşıyacağız." ifadelerini kullandı.