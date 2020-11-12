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Başkan Erdoğan'dan ASELSAN Yeni Sistem Tanıtımları ve Tesis Açılışları Töreni'nde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan ASELSAN Yeni Sistem Tanıtımları ve Tesis Açılışları Töreni'nde önemli açıklamalar
12.11.2020 19:13
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Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, ASELSAN Yeni Sistem Tanıtımları ve Tesis Açılışları Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "2002 yılında 62 savunma projesi varken bugün 700’e yakın projenin hayata geçirildiği bir savunma sanayine kavuştuk Sadece son 5 yılda 350 civarında proje başlattık Savunma sanayi bütçesini 5,5 milyar dolardan 60 milyar dolara yükselttik." dedi. "Elektronik harpte bize çok büyük güç katacak Karakulak Yüksek Frekans Kestirme ve Dinleme Sistemi artık kullanıma hazırdır." ifadelerini kullanan Erdoğan uydu çalışmaları ile ilgili de müjde verdi.


Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, ASELSAN Yeni Sistem Tanıtımları ve Tesis Açılışları Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "2002 yılında 62 savunma projesi varken bugün 700'e yakın projenin hayata geçirildiği bir savunma sanayine kavuştuk Sadece son 5 yılda 350 civarında proje başlattık Savunma sanayi bütçesini 5,5 milyar dolardan 60 milyar dolara yükselttik." dedi. "Elektronik harpte bize çok büyük güç katacak Karakulak Yüksek Frekans Kestirme ve Dinleme Sistemi artık kullanıma hazırdır." ifadelerini kullanan Erdoğan uydu çalışmaları ile ilgili de müjde verdi.
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