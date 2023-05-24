Başkan Erdoğan'dan Ankara Keçiören'de önemli açıklamalar

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Keçiören'de bulunan Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen STK ve muhtarlar buluşmasında önemli açıklamalarda bulundu. 14 Mayıs'taki seçim sonucunun güvenin göstergesi olduğunu belirten Erdoğan, "Parlamentoda 323 ile çoğunluğu Cumhur İttifak'a vermesi güvenin göstergesi ve irade beyanı. Milletimiz eski Türkiye günlerine dönme tekliflerini reddetti." dedi. Rehavetin en büyük düşmanları olduğunun altını çizen Başkan Erdoğan, "Zafer sarhoşluğuna girmek yok. Olmazsa olmaz sandık ve sandıkta da Allah'ın izni ile zafere yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun milliyetçilik maskesinin altında terörle kol kola yürüdüğünü belirten Erdoğan, "PKK'nın kurulduğu köye gidip buralara bahar gelecek diye video çektiler. PKK'nın işareti ile milleti selamladılar. Kandil'den gelen destek açıklamalarını alkışlarla karşıladılar. şimdi çıkıp bize ahlak dersi vermeye kalkıyorlar. Bay Bay Kemal sen ne zaman milliyetçi oldun?" şeklinde konuştu.