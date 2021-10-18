Başkan Erdoğan'dan Angola Meclisi'nde tarihi konuşma! Ayakta alkışlandı

Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço ile Ortak Basın Toplantısı düzenledi. Erdoğan, "Terörle mücadele konusunda Angolalı makamların yanında olmayı sürdüreceğiz." dedi. Başkan Erdoğan, enerji konusunda Türkiye-Angola arasında ciddi iş birliği imkanlarının olduğuna inandığını ifade etti. Erdoğan, "Temmuz ayında ikili ticaret hacmi hedefini 500 milyon dolar olarak belirledik. Bilhassa Türk özel sektörünün yatırımlarıyla 'win-win' esasına göre yapılacak bu yatırımlarla işadamlarımızın etkinliği daha da artacaktır." şeklinde konuştu. Çarpıcı tarihi gerçeklere de değinen Başkan Erdoğan, "Fransa, Afrika'yı sömürge kıtası olarak kullanmıştır" dedi. Erdoğan, sözlerine "Adil bir dünya talebimiz var. Adil bir dünya için de el ele vermemiz lazım. Korkmamak gerekiyor. Korktukça bu zulüm Afrika'yı kuşatacaktır." şeklinde devam etti. Erdoğan daha sonra Angola Meclisi'ne de hitap etti. Başkan Erdoğan buradaki konuşmasında, "Tarihinde sömürgecilik lekesi olmayan bir milletiz. Bugün de dünya 5'ten büyüktür diyerek küresel sistemdeki adaletsizliklere karşı mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın sözleri Angola Meclisi tarafından ayakta alkışlandı.