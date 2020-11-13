Başkan Erdoğan'dan AK Parti Tekirdağ 7. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Namık Kemal Stadı'nda gerçekleştirilen AK Parti'nin Tekirdağ 7. İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan bugün açılışı yapılacak olan Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin adını "İsmail Fehmi Cumalıoğlu" olarak açıkladı. Teşkilatlara uyarılarda da bulunan Erdoğan, "AK Parti teşkilatlarında görev almak adeta milli bir görev haline gelmiştir." dedi. Erdoğan ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemini başlattıklarını söyleyerek, yatırımcılara çağrıda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Namık Kemal Stadı'nda gerçekleştirilen AK Parti'nin Tekirdağ 7. İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Teşkilatlara çok önemli uyarılarda bulunan Erdoğan, "AK Parti teşkilatlarında görev almak adeta milli bir görev haline gelmiştir." dedi. Erdoğan ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemini başlattıklarını söyleyerek, yatırımcılara çağrıda bulundu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar

Tekirdağ, 2019 seçimlerinde büyükşehirde yüzde 44'e ulaştı ama yeterli olmadı. İnşallah bir daha ki seçimde gayretimizi artırarak yüzde 50'nin üzerine çıkacağız. Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşma mecburiyeti hiç olmadığı kadar gerekli hale gelmiştir. Ülkemizi 2023 vizyonuyla buluşturan parti olarak, bu hedefleri hayata geçirmek bizim görevimizdir. Bizden sonraki nesillere 2053 vizyonu bırakacağız.

TEKİRDAĞ ŞEHİR HASTANESİNİN ADINI İLK KEZ AÇIKLADI

Kongremizden sonra Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nin açılışını yapacağız. Fehmi Cumalıoğlu ağabeyimiz, gençlik yıllarımızda birlikte siyaset yaptığımız ağabeyimizdi. Hayrabolulu olarak ağabeyimizin ismi yakışır dedik. Bize bu büyüklerimizi unutturmamak yakışır. Bu hastaneyle artık İsmail Fehmi Cumalıoğlu ağabeyimiz de unutulmazlar arasına girecek.

TEŞKİLATLARA UYARI

Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını bu fotoğraf anlatıyor. Bir tarafta kahraman ordumuzla sınırlarımızda ve ötesinde düşmanlarımıza korku salacak bir Türkiye var, diğer yandan okullarıyla, şehir hastaneleriyle, enerji projeleriyle bir Türkiye var. Dış politikadaki onurlu duruşuyla bölgede ve dünyada sözünü dinleten bir Türkiye var. AK Parti son 18 yıldaki başarılarıyla ülkemizi bu noktaya getirdiği gibi önümüzdeki dönemde milletimizin umudu olmayı sürdürecektir.

En az 1 asır önce yaşadığımız dönem kadar kritik bir süreçten geçiyoruz. Tüm şer senaryolar tedavüle sokuldu. AK Parti milletin partisidir. AK Parti'yi millet kurmuştur, istikametini millet belirlemiştir. Bundan sonra da yine milletimizle yol yürüyeceğiz. Sanılmasın ki milletimizin bize verdiği kredi sonsuzdur. Samimiyetle, ihlasla, gayretle ülkenin çıkarları, milletin beklentilerini karşıladığımız sürece bu kredi devam eder. Milletten yüz çevirdiğimiz ve vazifemizi bir kenara bırakıp kendi hesaplarımıza düştüğümüz gün bu partinin misyonu bitmiş demektir.

AK Parti'nin kaderi ile ülkenin kaderi birbiriyle bütünleşmiştir. AK Parti kaybederse, Türkiye'nin belirsizlik, istikrarsızlık, siyasi ve mali boyunduruk çukuruna yuvarlanacağı gerçeğiyle karşı karşıyayız. AK Parti teşkilatlarında görev almak adeta milli bir görev haline gelmiştir. Seçimden önce seçim kazanmanın yolu milletimizle güçlü ve samimi bağlar kurmaktan geçiyor. Milletle kopuk yöneticiler asla olamaz.

MÜFLİS SİYASETİN TEMSİLCİSİ CHP'DİR

Değerli kardeşlerim, Türkiye'de iki türlü siyaset anlayışı vardır. Birincisi milletin değerlerine husumet besleyen, beklentilerine duyarsız, yalan ve iftira ile siyaset yapan müflis anlayıştır. En büyük temsilcisi ise CHP'dir. İkincisi ise bizim temsilcisi olduğumuz, bu uğurda her şeyi ödeyen, milleti için çalışan siyaset anlayışıdır.

TEKİRDAĞ'A 23 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Şehirlerimizin her birini eserler ve yatırımlar ile muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkardık. Tekirdağ'a eski rakam ile 23 katrilyon, yeni para ile 23 milyar lira yatırım yaptık. Namık Kemal Üniversitesi'ni Tekirdağ'a kim kazandırdı, biz kazandırdık. 3 bin 100 kapasiteli yurtlar kazandırdık. 4 millet bahçesi projemiz var.

Sağlıkta toplamda bin 460 yataklı 30 yeni sağlık tesisi inşa ettik. Ülkemize kazandırdığımız 17'nci şehir hastanesi olan Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanemizi bugün açacağız. Kapaklı Devlet Hastanemizin ihalesi de devam ediyor. 6 bin 217 toplu konut projesini hayata geçirdik. İstanbul'u Çanakkale'ye, sonrasında Kuzey Ege'ye bağlayacak projemiz etap etap sürüyor. Kuzey Marmara Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü ile Marmara bölgesinin otoyol ringini tamamlıyoruz.

Tekirdağlı çiftçilerimize eski rakamla 3.5 katrilyon, yeni rakamla 3.5 milyar destek verdik. Söz verdiğimiz gibi Hayrabolu'ya da doğal gaz arzını sağladık.

Tekirdağ hak ve özgürlüklerin teminatı olan, ekonominin de kıymetini çok iyi bilen bir şehirdir. Küresel düzeydeki sarsıntılar ülkemizi de etkilemiştir. Türkiye'yi vesayetle, darbe ile, kaos ile istedikleri çizgiye getiremeyeceklerini görenler ekonomimize de saldırmışlardır. Bugün karşımıza çıkan yeni sorunları, yeni stratejiler ile aşmak için her türlü çabayı gösteriyoruz.

EKONOMİDE YENİ DÖNEM

Dünyada ve bölgemizde yaşananlarla küresel düzen, çok daha büyük sarsıntılarla karşı karşıya kalmıştır. Türkiye'yi vesayetle, terörle, darbeyle istedikleri çizgiye getiremeyeceklerini görenler ekonomimize de saldırmışlardır. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan sanayiye her alanda AK Parti olarak biz büyüttük, ileriye taşıdık. Karşımıza çıkan sorunları aşmak için her türlü çabayı gösteriyoruz.

Ekonomide dünyanın ve ülkemizin içinde geçtiği süreçte yeni bir yaklaşımı hayata geçireceğimizi paylaşmıştık. İlgili tüm kesimlerle yakın diyalog ve işbirliği halinde ekonomide ve hukukta yeni reform dönemi başlatıyoruz. Yeni bir seferberlik başlatıyoruz. Amacımız, dünyanın değişim sürecinden geçtiği şu dönemde ülkemizi geliştirmek ve kalkındırmak olduğunun altını çiziyorum. Önceliğimiz şüphesiz ki enflasyonu tek haneye çekmektir. İstihdamı artırarak vatandaşlarımızın iş ve aş endişelerini kalıdrmak da temel önceliklerimizdendir. Piyasalarda olumlu hareketlenme başladı. Yerli ve uluslararası yatırımcılara, ülkemize güvenmeleri ve yeni yatırım çağrısında bulunuyorum.

Geçtiğimiz sene ilan ettiğimiz Yargı Reformu Strateji belgesi çok önemli düzenlemeler içeriyor. Bunların bir kısmı paketler halinde TBMM tarafından çıkarıldı. İdari düzenlemelerin önemli bir kısmını da hayata geçirdik. Yeni reform paketleriyle ilgili hazırlıklarımız devam ediyor. Meclis'imizde bunlara öncelik için gayret göstereceğiz. İnsan hakları eylem planına ehemmiyet veriyoruz. Temel hakların korunmasından, mülkiyet hakkına kadar pek çok ilave hükümleri istişare ederek bu eylem planına ekleyeceğiz. En büyük reformları, değişimleri hayata geçiren parti olarak bu süreci açmanın asli görevimiz olduğuna inanıyorum.

Son 18 yılda her zorluğu nasıl milletimizle aşmışsak, bugün de aynı şekilde 83 milyon hep birlikte geride bırakacağız. Bize düşen milletimize layık olmak için daha çok çalışmaktır.