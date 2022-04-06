Başkan Erdoğan'dan AK Parti Milletvekilleri ile buluşma programında önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan AK Parti Milletvekilleri ile toplantı programında önemli açıklamalarda bulundu. "Yeni bir safhaya geçiyoruz" ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan "Hedefimiz insanlarımızın fahiş fiyat artışları, yüksek enflasyon sebebiyle gerileyen alım güçlerini eskisinin de üzerine çıkarmaktır." dedi. Erdoğan "vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz" derken ekonomideki hedefleri de açıkladı. Erdoğan 2023 seçimlerine ve CHP'li belediyelerin iş bilmezliğine ilişkin de çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte o açıklamalar...