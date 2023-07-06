Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları

Sizlerin vasıtasıyla AK Parti'ye destek veren tüm vatandaşlarıma buradan selamlarımı gönderiyorum.

Buradan bir kez daha ittifakımızdan desteğini esirgemeyen tüm vatandaşlara kalpten teşekkür ediyorum. Seçim döneminde rekor kıracak illerimizi ziyaret etme sözü vermiştik.

Bayburt yine birinciliği kimseye bırakmadı. Ziyaretlerimize bu hafta sonu başlıyoruz. Sadece bu illerimize değil ülkemize hizmet edeceğiz.

Türkiye çok kritik bir seçim yaşadı. Küresel şer şebekeleriyle, tetikçi basın yayın kuruluşları ve provokatörlerle mücadele ettik. Siyaset mühendisleri bir an olsun sahneyi terk etmedi. Kaset kumpasları ile rakipler sahneden indirildi.

17 SEÇİM ZAFERİ

17 seçim zaferine imza atmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Seçimlerde millet olarak nasıl bir badire atlattığımız nasıl bir uçurumdan döndüğümüz zamanla daha iyi anlaşılacaktır.

İL İL, SANDIK SANDIK İNCELİYORUZ

Partimizin oylarındaki negatif ayrışmanın farkındayız. Kimi şehirlerde, milletvekilliği ile cumhurbaşkanlığı oy oranı uyumsuzluğunu görmezden gelmiyoruz. Tüm bu sıkıntıların kaynağını, il il, sandık sandık inceliyoruz. İstişareleri tamamlayıp doğru teşhislerimizi koyduktan sonra süratle müdahale edeceğiz.

CHP zihniyetinden kurtarılmayı bekleyen illerimiz gün sayıyor. Muhalefetin yönettiği illerin belediye başkanları şehirleriyle ilgilenmek yerine koltuk kavgası veriyor.İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 4 yıldır hizmet alamayan şehirlerimizi tekrardan hizmete kavuşturacağız. Hiçbir seçimi çantada keklik göremeyiz.

CHP'DE KOLTUK KAVGASI: BABA-OĞUL ŞİMDİ GIRTLAK GIRTLAĞA

Dün baba-oğul videosu çekenler bugün gırtlak gırtlağa geldiler. Değişim adıyla yürüyen kayıkçı kavgasıyla işimiz yok. Bugün 'değişim' diye Bolu'dan Ankara'ya yürüyenlere şimdi 'yollar yürümekle aşınmaz' demeye başladılar.

Genel başkanlarının olmadığı bir parlamento var. Kendileri açıkta kaldı. Sadece ve sadece kendi işimize bakıyoruz. Hiçbir şey bizi şehirlerimize hizmet etmekten alıkoyamaz.



Kılıçdaroğlu, gazeteci kılıklı terör sevicilere sahip çıkmayı sürdürüyor.

EMEKLİ MAAŞINA ZAM AÇIKLAMASI

Emeklilerimizin beklentilerini de göz ardı etmiyoruz. Ne söz vermişsek hepisini tek tek yerine getirdik, getiriyoruz. EYT meselsini çözüme kavuşturduk. 2 milyon 250 bin vatandaşımızın taleplerini karşılamış olduk. En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya yükselttik.

Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. Çalışmalarına başladılar. İnşallah önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız.