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Başkan Erdoğan'dan Adana'da yatırımcılara çağrı: Türkiye'ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmaz

Başkan Erdoğan'dan Adana'da yatırımcılara çağrı: Türkiye'ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmaz
09.10.2021 14:47
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Son dakika haberi! Bazı programlara katılmak üzere Adana'ya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi Temel Atma ve Adana'da Yapımı Tamamlanan Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Yatırımcılara çağrı yapan Başkan Erdoğan, "Türkiye'ye güvenip yatırım yapan kimse pişman olmaz. Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm yatırımcıları küresel üretim ve lojistik sisteminin yeni baştan kurulduğu şu dönemde Türkiye'nin kendilerine sunduğu imkan ve fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum. Gelin hep birlikte kazanalım diyerek kapılarımızın yatırımcılara açık olduğunu tekrarlamak istiyorum" ifadelerini kullandı. Haberin detayları...

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