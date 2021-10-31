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Başkan Erdoğan'dan ABD'ye PKK-YPG tepkisi: Bundan sonraki süreç böyle devam etmeyecek

Başkan Erdoğan'dan ABD'ye PKK-YPG tepkisi: Bundan sonraki süreç böyle devam etmeyecek
31.10.2021 21:19
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nin ardından Nuvola Kongre Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, ABD'nin terör örgütlerine silah desteğiyle ilgili "Bundan sonraki süreç inanıyorum ki böyle devam etmeyecektir." dedi. ABD ile F-16 görüşmesi hakkında ise Başkan Erdoğan, "Elimizdeki F-16'ların modernizasyonu veya yeni F-16'lar verilmesi konusu gündeme geldi. Savunma bakanlarımız süreci takip ediyorlar. Bu konuyla ilgili Sayın Biden'ın olumlu yaklaşımını gördüm." açıklamasını yaptı.

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