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Başkan Erdoğan'dan ABD'de önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan ABD'de önemli açıklamalar
20.09.2021 03:39
Ana Sayfa 04:29
"Kupayı getiriyoruz herkesi...
Ana Sayfa 03:01
Başkan Erdoğan New York'ta!
Ana Sayfa 14:24
MasterChef eleme gecesinde...
Ana Sayfa 00:22
ABD'de askeri uçak düştü
Ana Sayfa 04:17
İETT otobüsü kazaya karıştı
Ana Sayfa 01:53
İmamoğlu'nun 'engelleniyoruz'...
Ana Sayfa 00:12
Her güne yeni bir İETT...
Ana Sayfa 20:45
Erdoğan'dan ABD ziyareti...
Ana Sayfa 00:57
Gönül Dağı 33. Bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 37:51
Başkan Erdoğan Mersin'de...
Ana Sayfa 01:32
Kara Kartal'dan müthiş dönüş
Ana Sayfa 01:10
GOL | Liverpool 3-0 Crystal...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de düzenlenen "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" başlıklı konferansta konuştu. İslam düşmanlığının Müslümanların günlük hayatını zorlaştıran yıkıcı bir akıma dönüştüğünü ifade eden Başkan Erdoğan, "Türkiye olarak uluslararası platformlarda İslam düşmanlığı ve hoşgörüsüzlükle mücadele ediyoruz" dedi. FETÖ'nün kirli ve karanlık yüzüne dikkat çeken Erdoğan,"Takiye ve tedbir kılıfı altında, karanlık yüzlerini gizlemeye çalışsalar da FETÖ'nün eli kanlı bir terör örgütü olduğu artık gün gibi ortadadır" ifadelerini kullandı.


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