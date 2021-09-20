Başkan Erdoğan'dan ABD'de önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de düzenlenen "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" başlıklı konferansta konuştu. İslam düşmanlığının Müslümanların günlük hayatını zorlaştıran yıkıcı bir akıma dönüştüğünü ifade eden Başkan Erdoğan, "Türkiye olarak uluslararası platformlarda İslam düşmanlığı ve hoşgörüsüzlükle mücadele ediyoruz" dedi. FETÖ'nün kirli ve karanlık yüzüne dikkat çeken Erdoğan,"Takiye ve tedbir kılıfı altında, karanlık yüzlerini gizlemeye çalışsalar da FETÖ'nün eli kanlı bir terör örgütü olduğu artık gün gibi ortadadır" ifadelerini kullandı.