Başkan Erdoğan'dan ABD dönüşü önemli mesajlar!

Başkan Erdoğan, ABD'deki BM Zirvesi'nin ardından yurda döndü. Başkan Erdoğan dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Türkiye'nin olası bir Afgan göçünü kabul etmeyeceğini net şekilde belirtirken, "Burası bizim için bir açık hava koridoru değil. Böyle bir şeyi kabullenmek öyle kolay da değil. Bunun bir maliyeti var, bir bedeli var. Amerika burada “kapılar açılsın ve Afgan halkı Türkiye’ye girsin” diyemez. Nitekim böyle bir şeye biz açık da değiliz, müsaade de etmeyiz." dedi. Fahiş fiyatlarla ilgili de değerlendirmede bulunan Başkan Erdoğan, 5 zincir marketin piyasayı altüst ettiğini söyledi. Erdoğan, CHP'nin Kürt sorunu ile ilgili çıkışı ve HDP'den gelen yanıtlara da değindi, "Biz bu işi çoktan çözdük, aştık, bitirdik." ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın açıklamalarını A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali A Haber ekranlarında değerlendirdi.