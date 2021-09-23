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Başkan Erdoğan'dan ABD dönüşü önemli mesajlar!

Başkan Erdoğan'dan ABD dönüşü önemli mesajlar!
23.09.2021 20:34
Ana Sayfa 08:19
Gizem'den büyük itiraf...
Ana Sayfa 00:14
Serdar Ortaç'tan...
Ana Sayfa 02:54
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na...
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Merkez Bankası faiz kararını...
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Sarıyer'de faciadan dönüldü!...
Ana Sayfa 04:47
Bir şehri susuz bıraktılar!...
Ana Sayfa 01:44
"Sen daha önce kadın...
Ana Sayfa 03:29
Aşısızlara varyant uyarısı:...
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Ana Sayfa 03:29
Samyeli'nin kızı Derin o...
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CHP'de düğmeye basıldı!...
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Gözler Merkez Bankası'nın faiz...

Başkan Erdoğan, ABD'deki BM Zirvesi'nin ardından yurda döndü. Başkan Erdoğan dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Türkiye'nin olası bir Afgan göçünü kabul etmeyeceğini net şekilde belirtirken, "Burası bizim için bir açık hava koridoru değil. Böyle bir şeyi kabullenmek öyle kolay da değil. Bunun bir maliyeti var, bir bedeli var. Amerika burada “kapılar açılsın ve Afgan halkı Türkiye’ye girsin” diyemez. Nitekim böyle bir şeye biz açık da değiliz, müsaade de etmeyiz." dedi. Fahiş fiyatlarla ilgili de değerlendirmede bulunan Başkan Erdoğan, 5 zincir marketin piyasayı altüst ettiğini söyledi. Erdoğan, CHP'nin Kürt sorunu ile ilgili çıkışı ve HDP'den gelen yanıtlara da değindi, "Biz bu işi çoktan çözdük, aştık, bitirdik." ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın açıklamalarını A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali A Haber ekranlarında değerlendirdi.


Başkan Erdoğan, ABD'deki BM Zirvesi'nin ardından yurda döndü. Başkan Erdoğan dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Türkiye'nin olası bir Afgan göçünü kabul etmeyeceğini net şekilde belirtirken, "Burası bizim için bir açık hava koridoru değil. Böyle bir şeyi kabullenmek öyle kolay da değil. Bunun bir maliyeti var, bir bedeli var. Amerika burada "kapılar açılsın ve Afgan halkı Türkiye'ye girsin" diyemez. Nitekim böyle bir şeye biz açık da değiliz, müsaade de etmeyiz." dedi. Fahiş fiyatlarla ilgili de değerlendirmede bulunan Başkan Erdoğan, 5 zincir marketin piyasayı altüst ettiğini söyledi. Erdoğan, CHP'nin Kürt sorunu ile ilgili çıkışı ve HDP'den gelen yanıtlara da değindi, "Biz bu işi çoktan çözdük, aştık, bitirdik." ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın açıklamalarını A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali A Haber ekranlarında değerlendirdi.
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