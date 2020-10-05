Başkan Erdoğan'dan 500 bin öğrenciye tablet müjdesi: Önümüzdeki hafta dağıtılacak

Başkan Erdoğan, kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Yüz yüze eğitimin başlayacağını bildiren Erdoğan öğrencilere de tablet müjdesi verdi. Erdoğan mesajında, "İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğimiz bir süreci başlattık. Önümüzdeki haftadan itibaren dağıtıma başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu

Yüz yüze eğitimin başlayacağını bildiren Erdoğan öğrencilere de tablet müjdesi verdi. Erdoğan mesajında, "İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğimiz bir süreci başlattık. Önümüzdeki haftadan itibaren dağıtıma başlıyoruz" ifadelerini kullandı.