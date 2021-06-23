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Başkan Erdoğan'dan 2023 mesajı! ''Sizlerden özellikle rica ediyorum''

Başkan Erdoğan'dan 2023 mesajı! ''Sizlerden özellikle rica ediyorum''
23.06.2021 13:13
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Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Partili belediye başkanlarıyla buluştu. Erdoğan toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Sizlerin, milletimizin gönlüne girmedeki başarısı 2023'teki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği sonuçlarını da etkileyecektir. Sizlerden özellikle şehrinizin her bir hanesine ulaşarak sorunları görmenizi, vatandaşlarımızın dertleri ile dertlenmenizi özellikle rica ediyorum." dedi.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Vatandaşlarımızın hayatına dokunan işlerin önemli bir kısmını halen belediyelerimizi yürütüyor. Sizlerin işlerinizi yürütürken büyük bir mekanizmanın önemli bir parçası olduğunuzu unutmamanız gerekiyor.

Artık vatandaşlarımız belediyelerden sadece rutin işlerinin görülmesini değil kendisine kıymet verilmesini, saygı duyulmasını bekliyor.

Vatandaşa değer veren, çözüm arayan, gayretli, çalışkan, dürüst bir belediyecilikten bahsediyorum. Çok iyi biliyoruz ki gönülden yapılan her iş bereketlenir. Nüksünerek yapılan hiç bir işten fayda olmaz.

BELEDİYE BAŞKANLARINA UYARI

AK Parti'li belediye başkanı her zaman ulaşılabilir olmalı. Vatandaşın içinde olmalı, Sokaktan, çarşıdan ayağını asla kesmemelidir. İcraat yapmadan, eser üretmeden sadece sosyal medya mecralarıyla vatandaşın kalbine girilemeyeceği son dönemde ortaya çıkmıştır. Bizim siyasetteki varlık gayemiz birilerini makam mevki sahipi yapmak değildir. Önceliğimiz, insalığımıza hizmet etmek Türkiye'nin tamamında adalet ve kalkınmayı temin etmektir.

Sizlerin, milletimizin gönlüne girmedeki başarısı 2023'teki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği sonuçlarını da etkileyecektir. Sizlerden özellikle şehrinizin her bir hanesine ulaşarak sorunları görmenizi, vatandaşlarımızın dertleri ile dertlenmenizi özellikle rica ediyorum.

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