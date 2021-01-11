Başkan Erdoğan'dan 2021'in ilk kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar

2021 yılının ilk kabine toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirildi. Aşı ve koronavirüs tedbirlerinin görüşüldüğü toplantının ardından Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan salgının seyrinin ferilettiğinin belirterek aşılamanın başlayacağı tarihi duyurdu. Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun skandal sözlerine de tepki gösterdi.
2021 yılının ilk kabine toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirildi. Aşı ve koronavirüs tedbirlerinin görüşüldüğü toplantının ardından Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan salgının seyrinin ferilettiğinin belirterek aşılamanın başlayacağı tarihi duyurdu. Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun skandal sözlerine de tepki gösterdi.