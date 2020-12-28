Başkan Erdoğan'dan 2020'nin son kabine toplantısı sonrası önemli mesajlar

Son dakika haberi! Yılın son Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının en önemli gündem maddesi yeni tip koronavirüsle mücadele oldu. Toplantı sonrası Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. AİHM'in skandal kararını savunan muhalefete Demirtaş'ın suç sicilini hatırlatarak sert tepki gösterdi. İngiltere ile serbest ticaret anlaşmasını imzalama aşamasına geldiklerini ifade eden Erdoğan, "Yarın inşallah bu anlaşmanın imzaları atılıyor. Bu Gümrük Birliği anlaşmasından sonra en önemli ticaret anlaşması olacaktır. İnşallah hem Türkiye'nin hem İngiltere'nin kazanacağı yeni bir döneme giriyoruz" ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca okullarda yüz yüze eğitime verilen arayı 15 Şubat 2021'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Son dakika haberi! Yılın son Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının en önemli gündem maddesi yeni tip koronavirüsle mücadele oldu. Toplantı sonrası Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. AİHM'in skandal kararını savunan muhalefete Demirtaş'ın suç sicilini hatırlatarak sert tepki gösterdi. İngiltere ile serbest ticaret anlaşmasını imzalama aşamasına geldiklerini ifade eden Erdoğan, "Yarın inşallah bu anlaşmanın imzaları atılıyor. Bu Gümrük Birliği anlaşmasından sonra en önemli ticaret anlaşması olacaktır. İnşallah hem Türkiye'nin hem İngiltere'nin kazanacağı yeni bir döneme giriyoruz" ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca okullarda yüz yüze eğitime verilen arayı 15 Şubat 2021'e kadar uzatıldığını duyurdu.