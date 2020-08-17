Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşları andı. Erdoğan paylaşımında "Deprem değil tedbirsizlik öldürür anlayışıyla gereken her önlemi almaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.
Başkan Erdoğan'dan '17 Ağustos Marmara Depremi' mesajı
17.08.2020 03:28
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