Haberler Video Haber Videoları Başkan Erdoğan'dan '17 Ağustos Marmara Depremi' mesajı

Başkan Erdoğan'dan '17 Ağustos Marmara Depremi' mesajı

Başkan Erdoğan'dan '17 Ağustos Marmara Depremi' mesajı
17.08.2020 03:28

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşları andı. Erdoğan paylaşımında "Deprem değil tedbirsizlik öldürür anlayışıyla gereken her önlemi almaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.


Haber Videoları