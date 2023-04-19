Başkan Erdoğan'a 'yurt dışına kaçacak' iftirası atan Kemal Kılıçdaroğlu 105 bin lira manevi tazminat ödeyecek!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı iki ayrı davada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 105 bin lira manevi tazminat kazandı.

Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara 38. Asliye Hukuk Mahkemesi, Cumhurbaşkanımız hakkında 'yurt dışına kaçacak' iftirasında bulunan Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu iftirası nedeniyle 50 bin lira, başka bir konuşmasındaki hakaretleri nedeniyle de 55 bin lira manevi tazminata mahkum etti." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN YURT DIŞINA KAÇACAK İFTİRASI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce 2014 yılında FETÖ'nün kanalı STV'de söylediği "Erdoğan yurt dışına kaçacak" yalanının bir benzerini dün geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı videoda yeniden dile getirmişti.

Cumhurbaşkanlığı makamını ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı iftiralarla hedef alan Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den çok sert tepki gelmişti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'ı hedef alan 'kaçacak' şeklindeki FETÖ ağızlı iftira kampanyasının zamanlamasına dikkat çekerek, "Türkiye ne zaman atağa kalksa ülke içinde kırılganlık oluşturmaya çalışıyor. Sinsi bir faaliyet yürütüyorlar. Bundan sonrasında açıklamalarına itibar edilmemesi gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.