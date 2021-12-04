Başkan Erdoğan'a bombalı tuzağın hedefi ne? Uzman isim A Haber'de yorumladı: Yabancı örgütler...



SALDIRINI AMACI NE?

A Haber canlı yayınına katılan Terör ve Güvenlik Uzmanı Gürsel Tokmakoğlu, Başkan Erdoğan'ı hedef alan bu saldırıya yalnızca terör örgütü PKK'nın cesaret edemeyeceğini belirtti. Planın daha büyük ve Türkiye'ye gözdağı vermek olduğunu belirten Tokmakoğlu, "Tabi terör örgütünün sözde üst düzey yöneticileri çok büyük kayıp verdi ve son noktada artık çıkış yolunun olmadığı aşikar. Türkiye'de yurt içerisinde sansasyonel bir eylem yapmak için öteden beri çabası vardı ki bunu biz sınırdan itibaren görmüştük. Fakat, bu kez Başkan Erdoğan'a yönelik yapılmaya teşebbüs edilmiş olmasını önemi fazlasıyla büyük. Ben bunu sadece PKK terör örgütünün kendince cesaret etmiş olabileceği bir hadise olarak görmüyorum. Bu sanki bir gözdağı vermek ve bu şekilde Türkiye'yi bir yöne doğru çekmek açısından belki de düşünülebilecek. En kötü ihtimali göze almış durumdalar, bu kabul edilebilir bir şey değil. Bir yabancı örgütün de buna destek vermesi şeklinde daha sonra ortaya çıkacak delillerle bir defa daha gözden geçirilecek olursa belki daha farklı yönlere de kayabilir. Önlenmiş olması Türkiye için çok büyük bir önem taşıyor. Bütün her şeyin karışmasını isteyen bir zihniyetin ortaya çıkmış olduğunu ve bununla ilgili Türkiye'yi büyük bir kaotik duruma sokmak isteyenlerin hareketi olarak düşünmek lazım." dedi.