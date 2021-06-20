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Başkan Erdoğan'a Babalar gününde sürpriz! Özel bestenin CD'sini istedi

Başkan Erdoğan'a Babalar gününde sürpriz! Özel bestenin CD'sini istedi
20.06.2021 15:54
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Babalar Günü'ne özel buluşmada 81 ilden 700 gençle bir araya geldi. Bir genç Başkan Erdoğan için yaptığı özel besteyi seslendirdi. Başkan Erdoğan beğendi ve CD'sini istedi.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan Babalar Günü'ne özel buluşmada 81 ilden 700 gençle bir araya geldi.

Başkan Erdoğan'ın gençlerle bir araya geldiği En Baba Buluşma programında kendisine sürpriz yapıldı. Bir genç Başkan Erdoğan için yaptığı özel besteyi seslendirdi.

Başkan Erdoğan beğendi ve CD'sini istedi.

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