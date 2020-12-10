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Başkan Erdoğan’a Azerbaycan’da sevgi seli: Meydanlar doldu taştı

Başkan Erdoğan’a Azerbaycan’da sevgi seli: Meydanlar doldu taştı
10.12.2020 14:19
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'da Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'ne katıldı. Başkan Erdoğan’a Azerbaycan halkı büyük sevgi gösterdi. O anlar kameralara yansıdı. Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tören öncesinde Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti ve zafer için beraber şükür namazı kıldılar.  Törende konuşan Aliyev, "44 günün her günün bizim şanlı tarihimizdir." derken, "Türkiye her zaman Azerbaycan’ın yanındadır demiştir. Bu birliğimizin tezahürüdür. Türkiye’nin verdiği destek her bir Azerbaycan vatandaşını gururlandırmış, sevindirmiştir." diye konuştu. Başkan Erdoğan, "Savaş hukuku ağır biçimde ihlal edilmiş, insanlık onuru ayaklar altına alınmıştır. Her mecrada bunun hesabını sormak boynumuzun borcudur." dedi.


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