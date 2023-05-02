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Başkan Erdoğan Zigana Tüneli'ni yarın hizmete alacak! Avrupa'nın en uzunu: Yakıttan ve zamanda dev tasarruf

Başkan Erdoğan Zigana Tüneli'ni yarın hizmete alacak! Avrupa'nın en uzunu: Yakıttan ve zamanda dev tasarruf
02.05.2023 14:36

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Yeni Zigana Tüneli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle yarın açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yeni Zigana Tüneli'nin girişinde basın açıklaması yaptı. Bakan Karaismailoğlu, "Zigana Tüneli ile zamandan 92 milyon lira, akaryakıttan 180 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 272 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Yani her yıl 272 milyon lira milletimizin cebine, Hazinemize kazandıracağız." dedi. Karaismailoğlu, Yeni Zigana Tüneli'nin girişinde yaptığı basın açıklamasında, Trabzon'un üretim ve ticaret faaliyetlerini katbekat artıracak, ülkenin ve Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise sayılı çift tüp kara yolu tünellerinden Zigana Tüneli'ni, yarın hizmete açarak muhteşem bir eseri daha Trabzon ve bölge ile buluşturacaklarını söyledi.

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