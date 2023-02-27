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Başkan Erdoğan yine deprem bölgesine gidiyor: Adıyaman ve Malatya...

Başkan Erdoğan yine deprem bölgesine gidiyor: Adıyaman ve Malatya...
27.02.2023 11:57

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Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde yıkıma sebep olurken bölgede yaralar sarılıyor. Depremin ilk anından itibaren gerekli talimatları veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan depremin etkilediği illeri karış karış gezdi. Geçtiğimiz hafta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile tekrar bölgeye giden Erdoğan bugün de Adıyaman ve Malatya'yı ziyaret edecek.

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler 11 ilde yıkıma sebep oldu.

45 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremde devletin tüm imkanları ilk andan itibaren seferber edildi.

BAŞKAN ERDOĞAN BÖLGEYİ KARIŞ KARIŞ GEZDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ilk andan itibaren bölge için gerekli talimatları verip çalışmalara başlarken depremin olduğu ilk hafta bölgeyi karış karış gezdi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Erdoğan vatandaşlarla görüşerek isteklerini dinledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Gaziantep'i ziyaret etti.

BAŞKAN ERDOĞAN YİNE DEPREM BÖLGESİNDE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün yine bölgeye gidiyor.

Erdoğan Adıyaman ve Malatya'yı ziyaret edecek. Konteyner kentlerde depremzedeler ile görüşecek olan Erdoğan çalışmaları da yerinde inceleyecek.

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