Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, üç kategoride birer fotoğraf için oy kullandı. Haber kategorisinde "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar" fotoğrafını seçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşam kategorisinde "Huzur yaylası", spor kategorisinde ise "Millilerden asker selamı" isimli fotoğraflara oy verdi.
Başkan Erdoğan 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı31.12.2019 00:59
- Başkan Erdoğan 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
- "Kanal İstanbul" projesi depremi tetikler mi? İşte çılgın projeyle ilgili yalanlar ve gerçekler
- Esra Erol'da Hanife Gündüz'den şoke eden açıklama! "Oğlumun nişanlısı ile kaçtı!"
- Demet Akalın, Başkan Erdoğan ile yaptıkları görüşmenin detaylarını A Haber'e anlattı
- Libya tezkeresinin önemi nedir?
- Fransa'dan skandal Libya adımı! Macron darbeci Sisi ile görüştü
- ABD Şii milislere yönelik saldırının görüntülerini paylaştı
- Başkan Erdoğan ve Moldova Cumhurbaşkanı Dodon'dan ortak açıklama
- Ümraniye’de cam fabrikasında patlama: 1 ölü, 3 yaralı |Video
- Bursa'da silahlı banka soygunu!
- Başkan Erdoğan, Igor Dodon'u resmi törenle karşıladı
- Marmara Adası'nda elektrik kesintisi! Geminin kopardığı kablolar nasıl tamir edilecek?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.