Başkan Erdoğan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'la görüşecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde Genel Başkan Fatih Erbakan'ı ziyaret edecek.





SAATİ BELLİ OLDU

Görüşmenin saat 16.00'da yapılması bekleniyor.

TBMM'DE HAYIRLARA VESİLE OLUP ŞERLERE FREN OLACAĞIZ

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'ne, Cumhur İttifakı adıyla seçime giren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.







İşte Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:



Biz Yeniden Refah Partisi olarak ilk kurulduğumuz günden beri söylediğimiz söz vardı. Bu da 'Biz mevcut iktidar gitsin de ne olursa olsun" diyen bir parti değiliz. Bir iktidar düşürülsün ondan uzaklaşılsın diye siyaset yapmıyoruz. Projelerimiz var planlarımız var bunlar yapılsın diye uğraşıyoruz. Bunları başka partiler yapmasın biz yapalım gibi bir inadımız da hiç olmadı.

"MUTABAKATIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Prensiplerimiz dediğimiz mutabakata vardığımız maddeler bizim yıllardır ana söylemlerimiz. Cumhur İttifakının iktidarı kazanması halinde bu mutabakatın olması için çaba göstereceğiz sözünü aldıktan sonra böyle bir inat peşinde olmamız mümkün olmaz. Bu seçimle beraber inşallah Meclis'e girip bunların takipçisi olacağımızı umut ediyoruz.







FLAŞ CHP SÖZLERİ

Ülkemizin 60-70 yıl sonra yeniden CHP zihniyetine teslim oldunuz suçlamasını istemedik. Milli görüş çizgimizle Millet İttifakının görüşü taban tabana zıt. Millet İttifakı'yla ilgili bizim eleştirilerimiz uzun zamandır var.

6'LI KOALİSYONA LGBT ELEŞTİRİSİ

Millet İttifakının en büyük partisinin genel başkanına soruluyor LGBT'nin Türk aile yapısına zararı var mı? Ne münasebet Türk aile yapısına bir zararı yoktur diyor.







İHA VE SİHA AÇIKLAMASI

Yine bir diğer genel başkan ittifak olduğumuzda İHA'lara SİHA'lara dokunacağız diyor. İHA'lar SİHA'lar Erbakan hocamızın en önemli projelerindendir.

Diğer taraftan da bizim şu deklarasyonda ortaya koyduğumuz maddeler te

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde Genel Başkan Fatih Erbakan'ı ziyaret edecek.





SAATİ BELLİ OLDU

Görüşmenin saat 16.00'da yapılması bekleniyor.

TBMM'DE HAYIRLARA VESİLE OLUP ŞERLERE FREN OLACAĞIZ

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'ne, Cumhur İttifakı adıyla seçime giren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.







İşte Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:



Biz Yeniden Refah Partisi olarak ilk kurulduğumuz günden beri söylediğimiz söz vardı. Bu da 'Biz mevcut iktidar gitsin de ne olursa olsun" diyen bir parti değiliz. Bir iktidar düşürülsün ondan uzaklaşılsın diye siyaset yapmıyoruz. Projelerimiz var planlarımız var bunlar yapılsın diye uğraşıyoruz. Bunları başka partiler yapmasın biz yapalım gibi bir inadımız da hiç olmadı.

"MUTABAKATIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Prensiplerimiz dediğimiz mutabakata vardığımız maddeler bizim yıllardır ana söylemlerimiz. Cumhur İttifakının iktidarı kazanması halinde bu mutabakatın olması için çaba göstereceğiz sözünü aldıktan sonra böyle bir inat peşinde olmamız mümkün olmaz. Bu seçimle beraber inşallah Meclis'e girip bunların takipçisi olacağımızı umut ediyoruz.







FLAŞ CHP SÖZLERİ

Ülkemizin 60-70 yıl sonra yeniden CHP zihniyetine teslim oldunuz suçlamasını istemedik. Milli görüş çizgimizle Millet İttifakının görüşü taban tabana zıt. Millet İttifakı'yla ilgili bizim eleştirilerimiz uzun zamandır var.

6'LI KOALİSYONA LGBT ELEŞTİRİSİ

Millet İttifakının en büyük partisinin genel başkanına soruluyor LGBT'nin Türk aile yapısına zararı var mı? Ne münasebet Türk aile yapısına bir zararı yoktur diyor.







İHA VE SİHA AÇIKLAMASI

Yine bir diğer genel başkan ittifak olduğumuzda İHA'lara SİHA'lara dokunacağız diyor. İHA'lar SİHA'lar Erbakan hocamızın en önemli projelerindendir.

Diğer taraftan da bizim şu deklarasyonda ortaya koyduğumuz maddeler temel söylemlerimiz.



MUHALEFETE İSTANBUL SÖZLEŞMESİ ELEŞTİRİSİ

(6'lı koalisyonca) "İlk işimiz İstanbul sözleşmesini yeniden yürürlüğe koymak" deniliyor İstanbul sözleşesinin maddesi Milli Görüşe aykırıdır. Biz partimizi kurduğumuzdan beri dedik ki Saadet Partisi'nin Milli Görüşü temsil edecek yetkisi kalmamıştır. Zaten partimizi kurmamızın sebebi de onların Milli Görüşü temsil edememesidir.







8 BAŞLI SİSTEM ELEŞTİRİSİ

8 başlı bir sistemi getireceğim diyorsunuz. Genel başkanlardan birisi ifade etti, biz sıradan bir başkan yardımcısı olmayacağız dedi. Şimdi siz hepsinden onay alacaksınız. Anayasada karşılığı olmayan bir şekilde 7 kişiden onay alacak. Sizin en büyük vaadiniz yeniden parlamenter sisteme dönmek ama bir yandan da başkan yardımcılığı üzerinden bir seçim yürütüyorsunuz. Nereden baksanız bir tutarsızlık.







"TBMM'DE HAYIRLARA VESİLE OLUP ŞERLERE FREN OLACAĞIZ"

Erbakan Hocamızın çizgisini devam ettirmek demek onun savunduğu prensipleri hayata geçirmek demek. Bizim eksik gördüğümüz noktaları mutabakat metnimize yazdık. Eksikleri tamamlamak için, yanlışları düzenlemek, doğruyu da tebrik etmek için çıktık yola. Biz de inşallah güçlü bir şekilde Meclis'te temsil edilerek bunların yapılması için takipte olacağız. Meclis'te olursak çok daha büyük hayırlara vesile olup şerlere fren olacağız.

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mel söylemlerimiz.



MUHALEFETE İSTANBUL SÖZLEŞMESİ ELEŞTİRİSİ

(6'lı koalisyonca) "İlk işimiz İstanbul sözleşmesini yeniden yürürlüğe koymak" deniliyor İstanbul sözleşesinin maddesi Milli Görüşe aykırıdır. Biz partimizi kurduğumuzdan beri dedik ki Saadet Partisi'nin Milli Görüşü temsil edecek yetkisi kalmamıştır. Zaten partimizi kurmamızın sebebi de onların Milli Görüşü temsil edememesidir.







8 BAŞLI SİSTEM ELEŞTİRİSİ

8 başlı bir sistemi getireceğim diyorsunuz. Genel başkanlardan birisi ifade etti, biz sıradan bir başkan yardımcısı olmayacağız dedi. Şimdi siz hepsinden onay alacaksınız. Anayasada karşılığı olmayan bir şekilde 7 kişiden onay alacak. Sizin en büyük vaadiniz yeniden parlamenter sisteme dönmek ama bir yandan da başkan yardımcılığı üzerinden bir seçim yürütüyorsunuz. Nereden baksanız bir tutarsızlık.







"TBMM'DE HAYIRLARA VESİLE OLUP ŞERLERE FREN OLACAĞIZ"

Erbakan Hocamızın çizgisini devam ettirmek demek onun savunduğu prensipleri hayata geçirmek demek. Bizim eksik gördüğümüz noktaları mutabakat metnimize yazdık. Eksikleri tamamlamak için, yanlışları düzenlemek, doğruyu da tebrik etmek için çıktık yola. Biz de inşallah güçlü bir şekilde Meclis'te temsil edilerek bunların yapılması için takipte olacağız. Meclis'te olursak çok daha büyük hayırlara vesile olup şerlere fren olacağız.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN