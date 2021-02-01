Başkan Erdoğan: Yeni Anayasa için harekete geçebiliriz

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası halka hitap eden Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan yeni Anayasa için harekete geçilebileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası halka hitap eden Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Sevgili kardeşim… Biz ne kadar değiştirirsek değiştirelim, Anayasanın ruhuna derç edilen darbe ve vesayet izini silmek maalesef mümkün olmuyor.



Belki de şimdi Türkiye'nin tekrar yeni bir Anayasayı tartışmasının vakti gelmiştir.



Buradan ifade etmek isterim ki, Cumhur İttifakı olarak bir anlayış birliğine varmamız halinde, önümüzdeki dönemde yeni Anayasa için harekete geçebiliriz." ifadeleriyle gündemlerini açıkladı.