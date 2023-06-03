Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda yemin etmesinin ardından Anıtkabir'e ziyarette bulundu.





Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda yemin eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda yemin etmesinin ardından Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Başkan Erdoğan, Anıtkabir'e gelişi sırasında yol boyunca vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı.





Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine çıkan Başkan Erdoğan'a, Ankara Valisi Vasip Şahin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı eşlik etti.

Başkan Erdoğan'ın, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.





Başkan Erdoğan daha sonra Misak-ı Millî Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Türkiye bir seçim sürecini daha tüm dünyaya örnek gösterilebilecek rekor bir katılımla ve demokrasi şöleni havasında neticelendirdi. 14 Mayıs'ta TBMM'de görev yapacak 28. Dönem milletvekillerini belirleyen milletimiz, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda da şahsımıza yüzde 52,18 oy oranıyla yine büyük bir teveccüh gösterdi.

Hamdolsun biz 5 sene daha ülkemize ve necip milletimize hizmet edecek olmamızın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nin de güvenoyu aldığı bu seçimlerin, milletimizin önünde yeni bir dönemin kapılarını açtığına inanıyoruz. Önümüzdeki 5 yıl boyunca Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirmek için canla, başla çalışmayı sürdüreceğiz.





Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin yaralarını hızla sarıp söz verdiğimiz gibi depremzedelerimizi en kısa sürede yeni yuvalarına kavuşturacağız. 12. Cumhurbaşkanı olarak milletimizin ebedi ve ezeli kardeşliğine sahip çıkmaya, ülkemizi büyütmeye, devletimizi yüceltmeye devam edeceğiz. Rabb'im yolumuzu, bahtımızı açık etsin. Ruhun şad olsun.