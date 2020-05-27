Başkan Erdoğan: Yassıada'da hukuk ve adalet ayaklar altına alınmıştır

27.05.2020 20:06

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının yargılandığı Yassıada, 27 Mayıs 1960 darbesinın 60. yılında 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' adıyla halka açıldı. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Hukuk ve adalet ayaklar altına alınarak idam sehpasına gönderilen milletin bu 3 adamı değil bizatihi milli iradenin ta kendisi olmuştur." dedi.