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Başkan Erdoğan yangın felaketinin yaşandığı Manavgat'taki vatandaşlara seslendi! 'Yarın inşallah bölgede olacağım'

Başkan Erdoğan yangın felaketinin yaşandığı Manavgat'taki vatandaşlara seslendi! 'Yarın inşallah bölgede olacağım'
31.07.2021 00:27 - Son Güncelleme: 31.07.2021 00:44
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Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın bölgesinde inceleme yaptı. Bakan Soylu, bölgedeki vatandaşların telefonla aradığı Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile konuşmasını sağladı. Erdoğan "Ben de yarın inşallah bölgede olacağım. Pazar günü yine inşallah bölgede olacağım. Bakan arkadaşlarım ve milletvekili arkadaşlarım orada. Devletin kademeleri orada. Hepsi tespitleri yapıyorlar. Gördüğünüz gibi çok şark kurnazları var. Yalan yanlış her şeyi söyleyenler de var. Yalan yanlışlara, uydurma haberlere asla uymayın, bu devlet her şeyi yapmaya muktedirdir. Yalan hariç. " ifadelerini kullandı.


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