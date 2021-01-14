Başkan Erdoğan: Yaklaşık 25-30 milyon doz daha aşı gelecek

Son dakika haberi... Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüs aşısı olan Başkan Erdoğan ikinci doz aşıyı 28 gün sonra olacağını söyledi. Hastane çıkışında açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, aşı olanlarının sayısının 250 bini geçtiğini açıklayarak, ''Yaklaşık 25-30 milyon doz daha aşı gelecek'' ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın aşı sonrası açıklamaları şöyle...

Aşı olmak üzere Ankara Şehir Hastanesi'ne gelen Başkan Erdoğan'ın aşı olduğu açıklandı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları;

Öncelikle Ankara Şehir Hastanemiz olarak tüm personeliyle başhekimiyle, doktorlarıyla, hemşireleriyle burada büyük bir mücadeleyi sürdürdüler. Ve aşılarımız gelir gelmez bakanımız ilk aşıyı ben yaptıracağım dedi ve dün ilk aşıyı yaptırdı.

Ben de onlara katılarak aşılandım. İnşallah çok kısa süre içinde tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun

Tüm başta siyasi liderler olmak üzere, tüm milletvekillerimiz olmak üzere bu kampanyayı güçlü kılma noktasında onların da belirlenmiş olan aşılanma noktalarında aşıyı teşvik ederlerse çok çok isabetli olacağına inanıyorum.

''25-30 MİLYON DOZ AŞI DAHA GELECEK''

Başta tüm siyasi liderler, milletvekillerimiz, Kovid-19 aşısını teşvik ederlerse, bunun çok çok isabetli olacağına inanıyorum. Aşı olanlarında sayısı 250 bini aştı. Bilim Kurulu'nun belirlediği bir takvim var. İlk etapta gelen aşı miktarı belli, ardından 25-30 milyon doz aşı daha gelecek.

Sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum, bu süreçte ortaya konan gayret karşılıksız kalmayacaktır.

25 30 milyon doz aşı daha gelecek. Süratle bunu sürdürelim istiyoruz. Bu kampanyayı nerelerde sürdüreceğimizi de Sağlık Bakanlığımız belirlemiş durumda.

256 BİN KİŞİ KOVİD-19 AŞISI OLDU

Bu süreçte ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Şu anda hastanede yatanlara rabbimden şifalar diliyorum. Tüm yakınlarına sabırlar diliyorum. Tüm sağlık çalışanlarına bu süreçte ortaya koydukları performans nedeniyle şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

256 bin kişi şu ana kadar aşı oldu. Demek ki müraacatlar iyi ve hastanelerimizdeki performans da bayağı iyi. Bütün doktorlarımız, hemşirelerimiz yoğun bir performans ortaya koyuyorlar.

Aşı için belirlenen süreçte düşük. Baya hızlı olunuyor. 5 dk aşı, 15 dk da istirahat. Böyle bir süreç içerisindeyiz.

Çin aşısı dışında çalışmalar var. Almanya ile irtibatlarımız var. Kendi çalışmalarımız var. İnşallah nisan, mayıs gibi devreye girecek. 2. doz aşıyı 28 gün sonra olacağım.